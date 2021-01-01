На праздники солдатам-срочникам ЦВО предложили улучшенное питание

Армейские повара Центрального военного округа (ЦВО) максимально разнообразят в праздничные дни питание солдат-срочников. В пресс-службе ЦВО рассказали, что для них повсеместно ввели специальный вариант обедов с улучшенным ассортиментом блюд.

Помимо обычного набора продуктов, туда включили яблоки, апельсины, мандарины, бананы, печенье и конфеты. А для военных, которые служат на армейских базах РФ в Таджикистане и Киргизии (эти гарнизоны оперативно подчиняются командованию ЦВО), предусмотрели еще и национальную выпечку. В Киргизии это жареные сдобы - борсоки, а в Таджикистане - местные булочки панч и лепешки кулча.

В пресс-службе округа уточнили, что праздничное меню в новогодние праздники будет не только в стационарных солдатских столовых. Кулинарные и гастрономические изыски также достанутся тем, кто находится на боевом дежурстве и в суточном наряде вне пункта постоянной дислокации.

В саму новогоднюю ночь праздничные столы армейские повара ЦВО украсили почти 500 национальными блюдами. В том числе там были салат "Оливье", сельдь под шубой и пельмени по-сибирски.