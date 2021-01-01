На сколько в 2021 году подорожают сигареты и алкоголь

В 2021 году установлены новые ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Также будут действовать новые минимальные цены на водку, бренди, коньяк, шампанское. Сигаретам тоже впервые установят минимальные цены.

Больше всего вырастут ставки акцизов на табачные изделия - на 20% вместо запланированных 4%. Ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за 1 тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку. Такое же (на 20%) повышение акцизов предусмотрено для трубочного, курительного, жевательного, сосательного, нюхательного, кальянного табака - с 3,172 тысячи рублей за килограмм до 3,806 тысячи рублей. Ранее в Минфине прогнозировали, что такое повышение ставок акцизов приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 20 рублей.

Акцизы на алкоголь вырастут в пределах инфляции. Так, акциз на алкогольную продукцию с долей спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов) вырастет на 4% и составит 566 рублей за литр безводного этилового спирта. Для алкоголя с содержанием спирта менее 9% акцизы вырастут с 435 до 452 рублей за литр. Пиво с содержанием спирта менее 8,6% (а также сидр, пуаре, медовуха) будет облагаться акцизом на 1 рубль дороже, чем в прошлом году - 23 рубля за литр. Акцизы на крепкое пиво (более 8,6%) вырастут на 2 рубля - 43 рубля за литр.

А виноделы должны будут к тому же уплачивать акциз на виноград и виноматериалы: в 2021 году он повысится с 30 до 31 рубля за тонну винограда и 31 до 32 рублей за литр виноматериалов. Однако производители вина из российского винограда имеют право на налоговый вычет.

Акциз на вина и фруктовые вина составит 32 рубля за литр, на игристые вина - 41 рубль за литр. На винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, акциз установлен на уровне 41рубля за литр.

Напомним, в 2021 году повышаются и минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и шампанское. Так, самая дешевая бутылка водки 0,5 литра подорожает на 13 рублей и будет стоить 243 рубля. А шампанское обойдется минимум в 169 рублей за 0,75 литра вместо 164 рублей в прошлом году. Минимальная цена 0,5 бренди вырастет с 315 рублей до 324 рублей, коньяка 0,5 литра - с 433 рублей до 446 рублей.

Для табачной продукции с 1 апреля также будет установлена единая минимальная цена. Она будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.