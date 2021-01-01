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01.01.2021 23:47
Рубрика: В мире

На Украине прошли шествия в честь Степана Бандеры

В Киеве, а также ряде других украинских городов прошли шествия в честь 112-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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В столице демонстранты с зажженными факелами и портретами Бандеры прошли от парка Шевченко до майдана Независимости. В это время полицейские частично перекрыли движение в центре Киева, отмечает РИА Новости.

В годы Великой Отечественной войны Степан Бандера тесно сотрудничал с нацистской Германией, с 1941-го по 1959 год он возглавлял ОУН. Его боевое крыло - запрещенная в России организация УПА - принимало участие в этнических чистках, в том числе в отношении поляков на Волыни, а также в борьбе с советскими подразделениями.

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