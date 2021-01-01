Названы три действенных средства от похмелья

Главный внештатный нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава Евгений Брюн рассказал агентству "Москва" о трех главных составляющих борьбы с похмельем.

После обильного приема горячительных напитков рекомендуется покой, легкая пища и обильное питье, отметил Евгений Брюн. Все это должно побороть последствия интоксикации и снять отеки.

"Как правило, можно употреблять морсы, кефиры, крепкий бульон, омлет - то есть, продукты с мелкодисперсными белками, - заявил Евгений Брюн. - Они забирают часть шлаков, которые образуются при переработке алкоголя".