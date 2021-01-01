Новый штамм короновариуса вызвал панику в госпиталях Британии

Новости

В Вооруженных силах вылечились от COVID-19 более 24,3 тысячи человек 20:49
СК задержал виновника смертельной аварии со скорой помощью в Подмосковье 20:47
В аварии на МКАД погибли два человека 20:33
Южная Корея закупила вакцину от COVID-19 на все население страны 20:18
Виновник гибели фельдшера скорой помощи в Подмосковье был пьян 20:15
В Британии в 4 раза увеличили интервал между дозами вакцины 20:12
В России в первый день нового года появились почти 600 миллионеров 19:39
КНДР встретила Новый год массовыми гуляниями 19:35
В Японии ввели серьезные ограничения на въезд в страну спортсменов 19:04
В Москве при пожаре погибли два человека 18:52
Ким Чен Ын заменил новогоднюю речь письмом к народу КНДР 18:50
В Южной Корее могут помиловать осужденных экс-президентов 18:21
Южная Корея ужесточила правила въезда для иностранцев 17:57
В Подмосковье в крупном ДТП погиб фельдшер "скорой помощи" 17:35
В Москве на Новый год родились 49 малышей 16:53
В первые часы нового года в Беларуси родились 53 малыша 16:24
Новый год в метро встретили 22 тысячи москвичей 15:59
Сухопутные войска будут участвовать в этом году в 9 международных учениях 15:11
Россиянам запретили приводить на пляж животных и плавать на бревнах 14:55
Упавшая в московском метро под поезд пассажирка погибла 14:53
Оперштаб: Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:06
В московском метро восстановили движение поездов после сбоя 14:01
В Швеции остановлен ядерный реактор 13:56
Эксперты ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни рожденных в 2021 году 13:25
Командиром авианосца впервые в истории стала женщина 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
01.01.2021 19:27
Рубрика: В мире

Новый штамм короновариуса вызвал панику в госпиталях Британии

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Юго-восток страны и столица Соединенного Королевства оказались сегодня в заложниках нового штамма коронавируса. Этот мутировавший штамм, как уже сообщалось, на 70% мощнее в способности заражать. Чрезвычайная ситуация объявлена в ряде городов страны.
Милан. Фото: CRUCIATTI / AFP Милан. Фото: CRUCIATTI / AFP
Милан. Фото: CRUCIATTI / AFP

В заявлении, опубликованном университетскими больницами Баркинга, Хаверинга и Редбриджа, содержится призыв к британским гражданам обращаться отныне в службы скорой помощи только в случае чрезвычайной ситуации, дабы сосредоточить лечение на заболевших новым штаммом СОVID-19.

Фото: REUTERS
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен в США

"Наряду с остальной частью NHS (Национальная служба здравоохранения) мы испытываем значительное давление, поскольку резко увеличивается число пациентов с COVID-19. Некоторые из них вынуждены подолгу находиться в машинах скорой помощи до того, как смогут попасть в больницы", - говорится в заявлении.

Фонд Barts Health NHS Trust объявил, что он перешел в фазу "очень высокого напряжения". Магда Смит, главный медицинский директор Trust, заявила, что Национальная служба здравоохранения Лондона находится под значительным давлением из-за высоких показателей заражения коронавирусом.

Не назвавший своего имени врач рассказывает, что его лондонская больница "агрессивно перегружена" пациентами с COVID-19, и он ожидает, что ситуация может только ухудшиться. Если число пациентов заболевших коронавирусом продолжит увеличиваться, больнице необходимо будет нормировать кислород - чего доктор, собственно, и ожидает.

"Мы просто сверх меры перенапрягаем рабочие смены, - сказал врач. - Мы близки к максимальной перегруженности и уже не всегда можем обеспечить стопроцентно идеального ухода за больными. Ситуация выглядит крайне тяжелой".

Фото: Christopher Black / World Health Organization / AFP
Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса "вызовом" 2021 года

По его словам, сегодняшнее положение дел в больницах такое же напряженное, как и в начале прошлого года во время первой волны COVID-19, но ситуация может стать еще более угрожающей. Многие поступившие в госпиталь пациенты надолго остаются без внимания перегруженных работой врачей и получают лечение лишь в следующую смену, потому что персонал не успевает обследовать вновь поступивших достаточно быстро. Работать врачу приходится сегодня по 70 часов в неделю. "Я был не в состоянии съесть что-нибудь в ночь перед Рождеством от усталости ..." - признался доктор.

Его коллегам из другой лондонской больницы приходилось иметь дело с тяжелыми сердечными приступами прямо в машинах скорой помощи: помещать пациентов в отделения неотложки было невозможно из-за перегруженности.

Когда готовилась эта информация, на мой телефон пришла записка от Национальной службы здравоохранения. Вот ее текст: "Инфекция СОVID резко увеличилась. Пожалуйста, сообщайте на 111.nhs.uk или звоните 111, если есть симптомы COVID".

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Вырос минимальный размер оплаты труда
В российских школах введут уроки футбола
Состоятельным россиянам повысили подоходный налог
"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"
Страховые пенсии выросли на 6,3 процента
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе