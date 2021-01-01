Новый штамм короновариуса вызвал панику в госпиталях Британии

Юго-восток страны и столица Соединенного Королевства оказались сегодня в заложниках нового штамма коронавируса. Этот мутировавший штамм, как уже сообщалось, на 70% мощнее в способности заражать. Чрезвычайная ситуация объявлена в ряде городов страны.

В заявлении, опубликованном университетскими больницами Баркинга, Хаверинга и Редбриджа, содержится призыв к британским гражданам обращаться отныне в службы скорой помощи только в случае чрезвычайной ситуации, дабы сосредоточить лечение на заболевших новым штаммом СОVID-19.

"Наряду с остальной частью NHS (Национальная служба здравоохранения) мы испытываем значительное давление, поскольку резко увеличивается число пациентов с COVID-19. Некоторые из них вынуждены подолгу находиться в машинах скорой помощи до того, как смогут попасть в больницы", - говорится в заявлении.

Фонд Barts Health NHS Trust объявил, что он перешел в фазу "очень высокого напряжения". Магда Смит, главный медицинский директор Trust, заявила, что Национальная служба здравоохранения Лондона находится под значительным давлением из-за высоких показателей заражения коронавирусом.

Не назвавший своего имени врач рассказывает, что его лондонская больница "агрессивно перегружена" пациентами с COVID-19, и он ожидает, что ситуация может только ухудшиться. Если число пациентов заболевших коронавирусом продолжит увеличиваться, больнице необходимо будет нормировать кислород - чего доктор, собственно, и ожидает.

"Мы просто сверх меры перенапрягаем рабочие смены, - сказал врач. - Мы близки к максимальной перегруженности и уже не всегда можем обеспечить стопроцентно идеального ухода за больными. Ситуация выглядит крайне тяжелой".

По его словам, сегодняшнее положение дел в больницах такое же напряженное, как и в начале прошлого года во время первой волны COVID-19, но ситуация может стать еще более угрожающей. Многие поступившие в госпиталь пациенты надолго остаются без внимания перегруженных работой врачей и получают лечение лишь в следующую смену, потому что персонал не успевает обследовать вновь поступивших достаточно быстро. Работать врачу приходится сегодня по 70 часов в неделю. "Я был не в состоянии съесть что-нибудь в ночь перед Рождеством от усталости ..." - признался доктор.

Его коллегам из другой лондонской больницы приходилось иметь дело с тяжелыми сердечными приступами прямо в машинах скорой помощи: помещать пациентов в отделения неотложки было невозможно из-за перегруженности.

Когда готовилась эта информация, на мой телефон пришла записка от Национальной службы здравоохранения. Вот ее текст: "Инфекция СОVID резко увеличилась. Пожалуйста, сообщайте на 111.nhs.uk или звоните 111, если есть симптомы COVID".