Опрос: Россияне с Нового года планируют заняться образованием и больше читать

Россияне с Нового года планируют заняться образованием и больше читать. Почти треть из опрошенных - 29 процентов - сообщила о таких планах сервису по поиску работы SuperJob, сообщает RT. Также в планах - задачи наладить личную жизнь, уделять больше времени спорту и общению с близкими (по 27 процентов).

Сразу надо оговориться, что опросы SuperJob не являются репрезентативными, то есть с научной точностью улавливающими социологическую картину, но какие-то тенденции, они, возможно, фиксируют.

Еще 22 процента, согласно данным опроса, намерены посвящать больше времени своим хобби. Каждый пятый хочет сменить место жительства. Столько же россиян дают обещание выучить иностранный язык.

Пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим предполагают 19 процентов, ответивших на анкеты SuperJob, 18 процентов планируют поменять в 2021 году систему питания. 17 процентов не прочь заняться ремонтом. Еще 15 процентов планируют отказаться от вредных привычек, 14 намерены больше отдыхать.Каждый десятый хочет поменять круг друзей - 10 процентов. Ничего не хотят изменить в своей жизни в новом году 6 процентов респондентов.

Главными желаниями тех, кто отвечал на анкеты, были хорошее здоровье, высокий заработок и карьерный рост, а также окончание пандемии коронавируса.