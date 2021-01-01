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01.01.2021 12:03
Рубрика: Спорт

Появилось точное расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею

Текст: Илья Трисвятский

Появилось точное расписание матчей четвертьфинала на молодежном чемпионате мира по хоккею с шайбой в Эдмонтоне. Сборная России 2 января сыграет с Германией в 10 часов утра по местному времени (в Москве будет 20.00).

Расписание четвертьфиналов:

10.00 (20.00 мск). Россия - Германия.

13.30 (23.30 мск). Финляндия - Швеция.

17.00 (02.00 мск, в ночь со 2 на 3 января). Канада - Чехия.

20.30 (05.30 мск, 3 января). США - Словакия.

Проведение полуфиналов назначено на 4 января, матч за "бронзу" и решающая игра за титул состоятся 5 января.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Опубликованы голы и лучшие моменты матча Россия-Швеция на МЧМ по хоккею

Обращаем внимание, что в плей-офф отсутствует понятие турнирной сетки. Пары полуфинала определяются на основании рейтинга команд, учитывающего результат на предварительном этапе, схема "1 - 4, 2 - 3". Для ранжирования сборных критерии в порядке значимости следующие: занятое в группе место, набранные очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб.

Рейтинг участников четвертьфинала на основании этих критериев выглядит следующим образом: 1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Германия. 7. Чехия. 8. Словакия.

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