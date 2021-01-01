Представлены пиктограммы видов спорта зимней Олимпиады-2022

Организационный комитет зимней Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине (Китай), представил пиктограммы 24 видов спорта и дисциплин, которые входят в программу крупнейшего спортивного форума четырехлетия.

Стилизованные фигурки атлетов красного цвета изображены на белом фоне в красной окантовке. Все пиктограммы - прямоугольные и выполнены в едином стиле. Есть и второй вариант - белые фигурки спортсменов на красном фоне.

Пиктограммы представлены для следующих видов спорта и дисциплин: биатлон, бобслей, горные лыжи, керлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, северное двоеборье, скелетон, скоростной бег на коньках, сноуборд - биг-эйр, сноуборд - параллельный гигантский слалом, сноуборд - слоупстайл, сноуборд - хафпайп, сноубордкросс, фигурное катание, фристайл - акробатика, фристайл - биг-эйр, фристайл - могул, фристайл - ски-кросс, фристайл - слоупстайл, фристайл - хафпайп, хоккей с шайбой, шорт-трек.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, будет разыграно 109 комплектов наград.