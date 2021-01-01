Президент Болгарии поддержал антиправительственные митинги

Президент Болгарии Румен Радев в новогоднем обращении к гражданам выразил свою поддержку участникам антиправительственных протестов, продолжающихся в стране уже полгода.

"Тысячи объявили о своей воле положить конец лжи, беззаконию и коррупции. Братство достойных людей родилось на площадях, - сказал Радев про митинги в центре Софии. - Неспособность справиться с пандемией, разорение малого бизнеса, бедность и рост беззакония лишь подтвердили неотложную необходимость в радикальных изменениях".

Президент пожелал единомышленникам сохранить в наступившем году "дерзость, вдохновение и решимость" для осуществления этих перемен.

Глава государства, являющийся ключевым критиком правящей партии ГЕРБ во главе с фактическим руководителем страны премьером Бойко Борисовым, указал на недопустимость отсрочки парламентских выборов, намеченных на март 2021 года. Радев в своем послании также дал четко понять, что граждане не допустят фальсификаций.

Сам Борисов, правительству которого президент отказал в доверии годом ранее, заявил о попытке подорвать общественный порядок в Болгарии. "У нас было два пути - уйти в отставку во время пандемии, кризиса и неопределенности или продолжить работать. И мы продолжили", - написал глава кабмина на своей странице в Facebook.