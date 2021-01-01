Президент Сербии запустил газопровод "Балканский поток"

Природный газ из России начал поступать в Сербию. Президент этой страны Александар Вучич принял участие в запуске газопровода "Балканский поток" в Сербии.

"Сегодня важный день для нашей страны и для нашего народа. Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тысячу кубометров будет 155 долларов на входе из Болгарии, плюс от 12 до 14 долларов транспортных расходов в нашей сети, ранее это было 240 долларов", - цитирует его агентство ТАСС.

Напомним, что "Балканский поток" является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии. Этот газопровод был запущен в эксплуатацию 8 января 2020 года, он проходит по дну Черного моря от России до берегов Турции. Кроме того, есть сухопутная транзитная часть до границы с соседними странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, РС Македония. После завершения строительства полной инфраструктуры газ поступит и в Сербию и в Венгрию. Пропускная способность газопровода длиной 930 километров составляет 31,5 млрд кубических метров газа в год.

Запуск газопровода "Балканский поток" должен был состояться в среду, но его перенесли на 1 января. В церемонии в муниципалитете Жабаль приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович, представители российских компаний - строителей газопровода. Вучич поблагодарил строителей газопровода за их труды и усилия.