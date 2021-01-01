Новый год в метро встретили 22 тысячи москвичей

Более 22 тысяч человек встретили Новый год в московском метро. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Несмотря на то, что метро сохранило бесплатный проезд в новогоднюю ночь, активность пассажиров из-за ковидных ограничений была в 2,4 раза меньше прежней. В этот раз подземка за ночь перевезла 315 тысяч пассажиров.

Для тех, кто ехал в метро непосредственно в момент наступления Нового года, прямо в вагонах транслировали выступление президента Владимира Путина. Как отмечают в мэрии, праздничная ночь в метро прошла без происшествий.