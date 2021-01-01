Около 100 тысяч жителей Москвы перед Новым годом записались на вакцинацию от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия" заявил мэр Сергей Собянин.
"Сейчас записываются более 10 тысяч человек каждый день, - сказал Сергей Собянин. - Около 50 тысяч москвичей уже привились".
Как полагает глава города, количество желающих пройти вакцинацию может возрасти после Нового года. Хотя и в каникулы прививочные пункты будут работать.
"Важно понимать, что без вакцинации нам не победить пандемию", - добавил глава города.