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01.01.2021 21:13
Рубрика: Общество

Собянин: На вакцинацию от COVID-19 записались около 100 тысяч москвичей

Текст: Сергей Бабкин
Около 100 тысяч жителей Москвы перед Новым годом записались на вакцинацию от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия" заявил мэр Сергей Собянин.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Как в новогодние праздники будет проходить вакцинация от COVID-19

"Сейчас записываются более 10 тысяч человек каждый день, - сказал Сергей Собянин. - Около 50 тысяч москвичей уже привились".

Как полагает глава города, количество желающих пройти вакцинацию может возрасти после Нового года. Хотя и в каникулы прививочные пункты будут работать.

"Важно понимать, что без вакцинации нам не победить пандемию", - добавил глава города.

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