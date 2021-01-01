В Подмосковье в крупном ДТП погиб фельдшер "скорой помощи"

Сотрудник "скорой помощи" погиб в крупной автоаварии в Подмосковье, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как уточняет РИА Новости, трагедия произошла утром 1 января на трассе А-108 под Серпуховом. Бригада "скорой помощи" приехала на ДТП и остановилась на обочине. Когда спасатели и медики оказывали помощь застрявшим в искореженной машине людям, в реанимобиль врезался ВАЗ-2112.

Фельдшер "скорой помощи" погиб, травмы получили пять человек. Среди них водитель неотложки и сотрудник ГИБДД, оформлявший первую аварию. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Прокуратура взяла расследование под контроль.