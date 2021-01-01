На Дальнем Востоке Новый год встречают девять раз, даже летом

Новый год на Дальнем Востоке - понятие растяжимое. Его коренные народы отмечают дважды. Сначала под бой курантов, а затем - по своему народному календарю. Впрочем, "сначала" и "затем" могут меняться местами.

Пэгытти - только хорошие мысли

В ночь с 21 на 22 декабря Новый год отметили на Чукотке. Чукчи встречают его в день зимнего солнцестояния, когда в созвездии Орла восходит звезда Альтаир. На чукотском она носит имя Пэгытти, и именно так называется национальный праздник.

В эту пору вся зима еще впереди, на Севере стоят бесконечно длинные ночи, но с момента восхождения звезды световой день начинает прибывать. Сначала на комариный шажок, а потом все быстрее и быстрее.

Именно этот момент чукчи в глубокой древности определили как начало нового года. Праздник Пэгытти встречают с кострами, танцами, угощениями и, конечно, с хорошими мыслями, чтобы наступающий год принес удачу.

Чукотский Новый год стоит наособицу. Все другие северные народы отмечают национальный праздник в конце весны или летом.

Питул - пора варить уху

К сахалинским нивхам Новый год - Питул - приходит в дни, когда Тымь и другие реки-кормилицы очищаются ото льда. Нивхи - рыбаки, поэтому главным новогодним блюдом здесь является приготовленная по особому рецепту уха.

А главное действо, сопровождаемое обрядами очищения и кормления духов, имеет вполне практическое значение. Это спуск на воду лодок.

Икэнипкэ - день кукушки

Когда после долгой зимы пробуждается природа, Новый год отмечают оленеводы-эвенки. Правда, для них приметой является не прохождение ледохода, а время, когда распускаются березовые листья и начинают куковать кукушки.

Праздник называется Икэнипкэ. Это слово как раз и означает звуки, которые, по мнению эвенков, издает в лесу первая кукушка. Как и у всех других северных народов, многие эвенкийские новогодние обряды связаны с огнем. Им очищаются, его подкармливают, через него общаются с духами и высшими божествами.

К огню на Севере вообще особое почтение. Его кормят при любом случае, не обязательно во время торжеств.

Хэбденек - значит веселье

В дни летнего солнцестояния приход Нового года отмечают эвены. На эвенском этот праздник называется Хэбденек (веселье).

В старину эвены верили, что при наступлении самых долгих дней между мирами открываются двери, и это дает людям возможность донести свои просьбы до духов.

Отголоском этого поверья является один из обрядов, когда каждая семья привязывает к ветке дерева лоскуток и загадывает желание, которое непременно сбудется. Провожают старый год и встречают новый хороводным танцем.

Ысыах - встреча солнца

В эти же июньские дни Новый год встречают якуты. Зажигательный праздник Ысыах - самый массовый на всем российском севере.

В Якутии проживает всего-то менее миллиона человек, при этом на Ысыах в священную местность Ус Хатын рядом со столицей республики ежегодно съезжаются до двухсот тысяч гостей.

Мучительно долгая и холодная зима позади, лето уже полностью вступило в свои права, отчего бы и не повеселиться. Праздник длится несколько дней, а главным обрядовым действом является встреча солнца.

В дни Ысыаха проводятся состязания по национальным видам спорта, концерты и всевозможные конкурсы, и непременно люди водят национальный танец Осуохай, символизирующий жизненный круг. Считается, что каждый вошедший в круг заряжается положительной энергией. Трудно представить себе, но одновременно в этом хороводе могут участвовать несколько тысяч человек!

Шахадьибэ - кормление огня

В июле Новый год - Шахадьибэ - приходит к юкагирам. Их поселения расположены далеко в Арктике. Настоящее лето наступает там позже, чем где бы то ни было, и длится очень недолго. Именно в эту пору начинается новый хозяйственный цикл.

В редкие теплые деньки юкагиры съезжаются из разных поселений в заранее выбранное место. И, как и везде на Севере, праздник начинается с кормления огня.

Сагаалган - день рождения бурят

Жители Бурятии отмечают национальный Новый год Сагаалган по лунному календарю в феврале. В республике это государственный праздник. Его еще называют праздником Белого месяца. И он действительно длится месяц. Но основные события происходят в течение первых трех дней.

Задолго до Сагаалгана хозяева наводят блеск в жилищах, выбрасывают старые и сломанные вещи, приводят хозяйство в порядок. В день наступления Нового года рано утром хозяин первым выходит на улицу, чтобы поприветствовать восход солнца дарами от семьи.

В первый день полагается только праздновать, принимать гостей и не заниматься больше ничем. Считается, что чем больше гостей заглянет в дом, тем счастливее будет наступающий год. При этом особое значение придают тому, кто из гостей заглянет первым: чем богаче и успешнее человек, тем лучше.

Особенностью Сагаалгана является то, что в старину в этот день все буряты добавляли к своему возрасту один год - Новый год становился и днем рождения для всех. Точно так же добавляли год и к возрасту домашних животных. Сейчас дни рождения, конечно, у всех свои, а вот традиция увеличивать на год возраст домашней скотины именно в Сагаалган в деревнях осталась.

Рош-а-Шана - наступил 5781 год

Если для северных народов каждый новый год по национальному календарю не имеет числового значения, то в Еврейской автономной области (ЕАО) чуть более трех месяцев назад, с 18 по 20 сентября встречали наступление 5781 года.

Рош-а-Шана, в просторечье именуемый еврейским Новым годом, отмечается в сентябрьское новолуние и является одним из главных иудейских праздников.

"Этот праздник, пришедший из глубокой древности, входит в культурное наследие человечества и имеет высокую нравственную ценность, - отмечает глава ЕАО Ростислав Гольдштейн. - По преданию, в Рош-а-Шана Бог определяет дальнейшие судьбы людей, исходя из того, насколько праведно ими прожит уходящий год. Поэтому Рош-а-Шана - это прежде всего не праздничное застолье, а точка отсчета для самокритичного осмысления своего образа жизни, раскаяния за неблаговидные дела и поступки".

Традиционной праздничной едой в Рош-а-Шана являются гранат, рыбьи головы и яблоки с медом. Праздник это не шумный - евреи предпочитают проводить его в размышлениях и молитвах. Поздравляя друг друга, они желают счастливого и сладкого нового года.