На Дальнем Востоке Новый год встречают девять раз, даже летом

Новости

С 1 января снижается экспортная пошлина на нефть из России 06:00
Кириенко: Уходящий год стал для школьников годом "Большой перемены" 31.12.2020
Вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech внесли в список рекомендуемых ВОЗ 31.12.2020
Российские синхронистки представили новогодний номер под Little Big 31.12.2020
Макрон: Любой француз сможет пройти вакцинацию от коронавируса в 2021 году 31.12.2020
В Сербии одобрили первую партию "Спутника V" в объеме 2,4 тысячи доз 31.12.2020
Патриарх Кирилл призвал быть благодарным за радости и скорби уходящего года 31.12.2020
В США республиканцы вновь заблокировали голосование по прямым выплатам 31.12.2020
В Нью-Йорке объявили 14 марта днем памяти жертв COVID-19 31.12.2020
Рогозин объяснил причины появления трещины на МКС 31.12.2020
Сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение российской вакцины 31.12.2020
В Бразилии обнаружили два случая заражения новым штаммом COVID-19 31.12.2020
В Великобритании зафиксировали 55,9 тысячи случаев COVID-19 за сутки 31.12.2020
Фонд кино поддержит кинотеатры и киностудии, пострадавшие из-за пандемии 31.12.2020
Видео: Главные события 2020-го года за 2,5 минуты 31.12.2020
Новый кабмин Йемена собрался на заседание, несмотря на теракт 31.12.2020
Большинство пассажиров смогли улететь из аэропортов Москвы 31.12.2020
Рогозин: Собран макет космического корабля "Орел" для статических испытаний 31.12.2020
Кавани дисквалифицирован на три матча и оштрафован за расизм 31.12.2020
От Зеленского потребовали обеспечить украинцев вакциной "Спутник V" 31.12.2020
МЭР: Меры кабмина по ограничению роста цен показали эффективность 31.12.2020
Росстат: Инфляция в декабре составила 0,8% 31.12.2020
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом 31.12.2020
Путин и Мишустин поздравили Патриарха с праздниками 31.12.2020
В МИД Беларуси озвучили концепцию председательства страны в СНГ 31.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
01.01.2021 08:20
Рубрика: Общество

На Дальнем Востоке Новый год встречают девять раз, даже летом

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Новый год на Дальнем Востоке - понятие растяжимое. Его коренные народы отмечают дважды. Сначала под бой курантов, а затем - по своему народному календарю. Впрочем, "сначала" и "затем" могут меняться местами.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Пэгытти - только хорошие мысли

В ночь с 21 на 22 декабря Новый год отметили на Чукотке. Чукчи встречают его в день зимнего солнцестояния, когда в созвездии Орла восходит звезда Альтаир. На чукотском она носит имя Пэгытти, и именно так называется национальный праздник.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В России наступил новый, 2021 год

В эту пору вся зима еще впереди, на Севере стоят бесконечно длинные ночи, но с момента восхождения звезды световой день начинает прибывать. Сначала на комариный шажок, а потом все быстрее и быстрее.

Именно этот момент чукчи в глубокой древности определили как начало нового года. Праздник Пэгытти встречают с кострами, танцами, угощениями и, конечно, с хорошими мыслями, чтобы наступающий год принес удачу.

Чукотский Новый год стоит наособицу. Все другие северные народы отмечают национальный праздник в конце весны или летом.

Питул - пора варить уху

К сахалинским нивхам Новый год - Питул - приходит в дни, когда Тымь и другие реки-кормилицы очищаются ото льда. Нивхи - рыбаки, поэтому главным новогодним блюдом здесь является приготовленная по особому рецепту уха.

А главное действо, сопровождаемое обрядами очищения и кормления духов, имеет вполне практическое значение. Это спуск на воду лодок.

Икэнипкэ - день кукушки

Когда после долгой зимы пробуждается природа, Новый год отмечают оленеводы-эвенки. Правда, для них приметой является не прохождение ледохода, а время, когда распускаются березовые листья и начинают куковать кукушки.

Праздник называется Икэнипкэ. Это слово как раз и означает звуки, которые, по мнению эвенков, издает в лесу первая кукушка. Как и у всех других северных народов, многие эвенкийские новогодние обряды связаны с огнем. Им очищаются, его подкармливают, через него общаются с духами и высшими божествами.

Фото: Александра Мудрац / ТАСС
В регионах приняли новогодние законы

К огню на Севере вообще особое почтение. Его кормят при любом случае, не обязательно во время торжеств.

Хэбденек - значит веселье

В дни летнего солнцестояния приход Нового года отмечают эвены. На эвенском этот праздник называется Хэбденек (веселье).

В старину эвены верили, что при наступлении самых долгих дней между мирами открываются двери, и это дает людям возможность донести свои просьбы до духов.

Отголоском этого поверья является один из обрядов, когда каждая семья привязывает к ветке дерева лоскуток и загадывает желание, которое непременно сбудется. Провожают старый год и встречают новый хороводным танцем.

Ысыах - встреча солнца

В эти же июньские дни Новый год встречают якуты. Зажигательный праздник Ысыах - самый массовый на всем российском севере.

В Якутии проживает всего-то менее миллиона человек, при этом на Ысыах в священную местность Ус Хатын рядом со столицей республики ежегодно съезжаются до двухсот тысяч гостей.

Мучительно долгая и холодная зима позади, лето уже полностью вступило в свои права, отчего бы и не повеселиться. Праздник длится несколько дней, а главным обрядовым действом является встреча солнца.

В дни Ысыаха проводятся состязания по национальным видам спорта, концерты и всевозможные конкурсы, и непременно люди водят национальный танец Осуохай, символизирующий жизненный круг. Считается, что каждый вошедший в круг заряжается положительной энергией. Трудно представить себе, но одновременно в этом хороводе могут участвовать несколько тысяч человек!

Шахадьибэ - кормление огня

В июле Новый год - Шахадьибэ - приходит к юкагирам. Их поселения расположены далеко в Арктике. Настоящее лето наступает там позже, чем где бы то ни было, и длится очень недолго. Именно в эту пору начинается новый хозяйственный цикл.

Фото: Пресс-служба АК "Полярные авиалинии"
В арктические села Якутии авиация завезла свежие овощи к Новому году

В редкие теплые деньки юкагиры съезжаются из разных поселений в заранее выбранное место. И, как и везде на Севере, праздник начинается с кормления огня.

Сагаалган - день рождения бурят

Жители Бурятии отмечают национальный Новый год Сагаалган по лунному календарю в феврале. В республике это государственный праздник. Его еще называют праздником Белого месяца. И он действительно длится месяц. Но основные события происходят в течение первых трех дней.

Задолго до Сагаалгана хозяева наводят блеск в жилищах, выбрасывают старые и сломанные вещи, приводят хозяйство в порядок. В день наступления Нового года рано утром хозяин первым выходит на улицу, чтобы поприветствовать восход солнца дарами от семьи.

В первый день полагается только праздновать, принимать гостей и не заниматься больше ничем. Считается, что чем больше гостей заглянет в дом, тем счастливее будет наступающий год. При этом особое значение придают тому, кто из гостей заглянет первым: чем богаче и успешнее человек, тем лучше.

Особенностью Сагаалгана является то, что в старину в этот день все буряты добавляли к своему возрасту один год - Новый год становился и днем рождения для всех. Точно так же добавляли год и к возрасту домашних животных. Сейчас дни рождения, конечно, у всех свои, а вот традиция увеличивать на год возраст домашней скотины именно в Сагаалган в деревнях осталась.

Рош-а-Шана - наступил 5781 год

Если для северных народов каждый новый год по национальному календарю не имеет числового значения, то в Еврейской автономной области (ЕАО) чуть более трех месяцев назад, с 18 по 20 сентября встречали наступление 5781 года.

Рош-а-Шана, в просторечье именуемый еврейским Новым годом, отмечается в сентябрьское новолуние и является одним из главных иудейских праздников.

"Этот праздник, пришедший из глубокой древности, входит в культурное наследие человечества и имеет высокую нравственную ценность, - отмечает глава ЕАО Ростислав Гольдштейн. - По преданию, в Рош-а-Шана Бог определяет дальнейшие судьбы людей, исходя из того, насколько праведно ими прожит уходящий год. Поэтому Рош-а-Шана - это прежде всего не праздничное застолье, а точка отсчета для самокритичного осмысления своего образа жизни, раскаяния за неблаговидные дела и поступки".

Традиционной праздничной едой в Рош-а-Шана являются гранат, рыбьи головы и яблоки с медом. Праздник это не шумный - евреи предпочитают проводить его в размышлениях и молитвах. Поздравляя друг друга, они желают счастливого и сладкого нового года.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Новый год

Главное сегодня

В России начали регулировать криптовалюты
В Сербии одобрили первую партию "Спутника V" в объеме 2,4 тысячи доз
Путин освободил Гриня от должности заместителя генпрокурора РФ
В РФПИ опровергли информацию об отказе Венгрии от вакцинации "Спутником V"
В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года