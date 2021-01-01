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Рубрика: Общество

Уникального шерстистого носорога раскопали в Якутии

Текст: Ольга Орлова
Скелет шерстистого носорога в музее мамонта в Якутске Фото: Андрей Шапран / РИА Новости Скелет шерстистого носорога в музее мамонта в Якутске Фото: Андрей Шапран / РИА Новости
Скелет шерстистого носорога в музее мамонта в Якутске Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

В Якутии у притока реки Тирехтях в Абыйском районе в условиях вечной мерзлоты найдена туша шерстистого носорога. Хотя это произошло еще в августе, исследователи Академии наук республики лишь сейчас объявили об этом.

Фото: iStock
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По версии ученых, он пролежал в почве от 20 тысяч до 50 тысяч лет. И при этом у него прекрасно сохранилась густая шерсть коричневого цвета, зубы, мягкие ткани и часть внутренних органов, даже часть кишечника с остатками пищи. Рядом с тушей обнаружен небольшой носовой рог. Специалисты оценивают сохранность находки в 80 процентов.

Туша вывалилась при обрушении породы после ее оттаивания.

Специалисты из Академии наук республики Саха исследовали находку на месте обнаружения, по их предварительным данным, носорог погиб совсем молодым, в возрасте до трех-четырех лет, причина смерти - утопление.

После завершения всех процедур останки животного перевезут в Якутск для дополнительных исследований, чтобы узнать об образе жизни и причинах вымирания шерстистых носорогов. А затем они отправятся в Стокгольм.

Фото: flickr.com/Peter Moellmann
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Подобные находки происходят в Якутии не впервые. Вечная мерзлота создает отличные условия для сохранности ископаемых. Так, в 2014 году был найден семимесячный детеныш носорога возрастом тридцать четыре тысячи лет.

Шерстистые носороги были широко распространены по всему северу Евразии, но вымерли около четырнадцати тысяч лет назад, сообщили в Академии наук Якутии. Причину их вымирания ученые ищут до сих пор, поэтому столь важны для них подобные находки.

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