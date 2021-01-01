Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Чувашии

Следственный комитет сообщил, что в новогоднюю ночь в Урмарском районе Чувашии шесть человек погибли при пожаре в жилом доме.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СК по Чувашской Республике Евгения Кузнецова, в жилом доме, расположенном в деревне Орнары Урмарского района, произошло возгорание, в результате которого строение так пострадало, что восстановлению не подлежит.

После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей. По факту гибели людей при пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике решается вопрос о возбуждении уголовного дела, объяснила представитель ведомства.

Установлено, что в момент пожара в доме находился хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина - единственный, кому удалось выжить.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии. В настоящее время проводится его тщательный осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возникновения пожара.

В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе: пожарно-техническая, медицинские, генетические, проводятся иные проверочные мероприятия. На месте также работают сотрудники МЧС России по Чувашской Республике, сказала Кузнецова.