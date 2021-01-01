В Нижегородской области машина сбила четырех детей в новогоднюю ночь

На трассе в Кстовском районе Нижегородской области автомобиль сбил четырех подростков. Мальчики были доставлены в больницу.

ДТП произошло около 2 часов ночи, сообщает "Интерфакс". Автомобиль Kia Rio сбил четырех мальчиков в районе 15 километра трассы Нижний Новгород-Саратов. Двое пострадавших детей 2008 года рождения, один - 2005 и еще один - 2006. Мальчиков госпитализировали с травмами различной степени тяжести, в том числе - с переломами и сотрясением мозга.

Как сообщил пресс-секретарь нижегородского минздрава Алексей Никонов, один подросток находится в реанимации областной детской больницы, двое - в нейрохирургическом отделении и один в травматологии. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, врачам удалось их стабилизировать, у троих мальчиков наметилась положительная динамика.

По факту ДТП проводится проверка.