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01.01.2021 12:57
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области машина сбила четырех детей в новогоднюю ночь

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

На трассе в Кстовском районе Нижегородской области автомобиль сбил четырех подростков. Мальчики были доставлены в больницу.

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ДТП произошло около 2 часов ночи, сообщает "Интерфакс". Автомобиль Kia Rio сбил четырех мальчиков в районе 15 километра трассы Нижний Новгород-Саратов. Двое пострадавших детей 2008 года рождения, один - 2005 и еще один - 2006. Мальчиков госпитализировали с травмами различной степени тяжести, в том числе - с переломами и сотрясением мозга.

Как сообщил пресс-секретарь нижегородского минздрава Алексей Никонов, один подросток находится в реанимации областной детской больницы, двое - в нейрохирургическом отделении и один в травматологии. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, врачам удалось их стабилизировать, у троих мальчиков наметилась положительная динамика.

По факту ДТП проводится проверка.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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