Эти "бычьи истории" мы нашли, перелистывая предновогодние номера областных, районных, городских газет - партнеров "Российской газеты".

Теленок Гаврюша стал призом для читателя сибирской газеты, который откликнулся на необычное предложение издания. О жизни обитателей фермы Ромео и Бетховена рассказали амурские журналисты. Были еще рассказы о людях, рожденных в Год быка.

Подпишись на газету - получи теленка

В числе интересных "бычьих историй" обнаружила такую: "Подпишись на газету "Советская Сибирь" и обменяй квитанцию на теленка".

Главная интрига - 74-килограммовый вихрастый бычок, настоящий породистый бугай. Жюри внимательно разбирало письма, присланные в редакцию. Пришло их около сотни, отобрали тридцать наиболее соответствующих условиям конкурса. Главное - веские аргументы, зачем нужен именно племенной бычок. В тройку финалистов вошла Найля Шатохина из Бердска (Новосибирская область).

Она родом из татарской деревни Тандов, где на ферме в 1980-е годы содержали до тысячи голов крупного рогатого скота. И занимались разведением быков джерсейской породы, чтобы улучшить породу коров. К сожалению, все это в прошлом… Густая зелень вместо фермы. Школу закрыли. Жителей осталось не более 70 человек. Но появились и молодые семьи, где уже родилось по трое детей. Сейчас в деревне шесть таких семей.

"Кажется, капля в море? - пишет Найля. - Это для вас, а здесь - возрождение аула, вера в будущее… Я теперь живу в Бердске, а брат Расул остался с мамой в ауле Тандов. И я подумала: какой бы прекрасный подарок для него и мамы получился - породистый бычок! …Назовём теленка Батыр, что в переводе с татарского значит "смелый, отважный".

Несмотря на столь убедительные аргументы, жюри все-таки присудило драгоценный приз другому финалисту конкурса - Андрею Пулиху из Чулымского района. В его личном подсобном хозяйстве - 70 коров, около сотни овец, лошади, гуси, куры, кролики, своя пасека. "Мне этот теленок нужен не ради забавы или временного обогащения, - сообщил в письме Андрей. - Я хочу обновить генофонд своего стада. Хороший бычок для нас будет очень кстати. Голштинской породы у меня не было".

Организаторы конкурса предложили его участникам вместе выбрать имя теленку. Предложений было немало, в итоге победил Гаврюша. И немудрено: очень уж похож он на мультяшного героя из Простоквашино.

"Рогатые плейбои"

Под таким заголовком "Амурская правда" рассказала, как корреспонденты газеты посетили агрофирму "Партизан" Тамбовского района.

Племенная работа - дело хлопотное и трудоемкое, а результаты нелегкого труда дают свои всходы лишь спустя годы. Поэтому своих производителей высокопродуктивного потомства в Приамурье раз-два и обчелся.

Стоят один бык около ста тысяч рублей. Да и содержать его довольно дорого, а работают они всего три года. "Сейчас многие современные фермы везут скот из Австралии, - рассказывает главный зоотехник агрофирмы Дмитрий Марковенко, - стараются выбрать породы более сильного генотипа. Хотя таких же можно создать и у нас. Наше предприятие в этом году продало семь племенных быков в разные районы".

По его словам, выведенный искусственным путем бык Ромео ничуть не хуже заморских аналогов. 950-килограммовый черно-пестрый голштин - на особом положении. В его распоряжении отдельная жилплощадь (быки подобно султанам не терпят конкурентов) плюс усиленное питание.

А еще есть трудоголик Красный, живущий на другом краю агрофирмы, - полная противоположность знаменитому Ромео. Характер у него спокойный, покладистый. А Людвиг ван Бетховен - крутой самец с брутальным характером, да и вес суперкрасавца переваливает за тонну. Рыжая гора вдали от своего гарема жить не может. "Он у нас страдает от нехватки любви, - рассказывает бригадир Галина Карева. - Месяц назад мы решили поместить его отдельно. Он… три дня страдал, объявил голодовку". Потомство от Бетховен дает до 30 литров молока в день.

Вечный Горст

Читатели "Вечернего Новосибирска" узнали об интересном земляке - Рихарде Горсте, который много лет руководит кооперативом "Колхоз "Барабинский". О легендарном председателе говорят: "Горст - вечный!"

- Рихард Христианович, - спросил его журналист, - как дается вам эта "вечность?

- Скажу главное: без упорства нельзя! Я же родился в год Быка, а упорство - главное в его характере. Далеко не каждому руководителю удалось сохранить хозяйство, а у нас оно, несмотря ни на какие потрясения, выдюжило. У нас в хозяйстве 5400 голов крупного рогатого скота.

- То, что вы, человек, родившийся в год Быка, получили зоотехническое образование и верны ему - случайность или судьба?

- Раньше как-то не задумывались над гороскопами, всякими этими зодиаками… Наверное, так мне на роду написано. Выходит, судьба, а ей не уговоры требуются. Вытягивай сам себя и других из любой трудной ситуации. Так и живем.

Он придет 12 февраля

Многие люди действительно мало задумываются над "гороскопами и всякими зодиаками". И все же подобные увлечения не редкость на газетных страницах.

Так, волгоградский еженедельник "Родной город" утверждает, что в Год Быка повезет нам всем, а Тельцам, Скорпионам и Весам больше других.

В "Вечернем Новосибирске" подробно расписаны особенности характера детей, рожденных в 2021 году: мальчики будут сильными и стойкими, с повышенным чувством долга, а девочки порадуют родителей усидчивостью и любовью к кропотливой работе.

Если кому-то все эти предсказания помогают преодолевать трудности и неприятности - на здоровье!

Но тогда следует помнить: год Быка начнется не раньше 12 февраля. А до этого дня сохранит свои права Крыса, существо коварное в замыслах и повадках. Белый Бык пока лишь поглядывает из-за кулисы, терпеливо ждет своего выхода на сцену, когда Крыса отыграет роль и махнет прощально хвостом.