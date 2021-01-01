На Алтае в новогоднюю ночь при пожаре погибли трое

В ночь с 31 декабря на 1 января в селе Верх-Марушка Алтайского края произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Загорелся частный деревянный дом. О пожаре на пульт диспетчера "Системы 112" сообщили жители села.

- На момент прибытия первого подразделения пожарно-спасательной части № 25 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю произошло частичное обрушение кровли, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

При разборе завалов были обнаружены тела трех человек. Причины пожара пока неизвестны.