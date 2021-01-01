Как в новогодние праздники будет проходить вакцинация от COVID-19

Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, как в новогодние праздники проходит вакцинация от ковида, можно ли ее сделать на дому или на коммерческой основе. Какие нужны справки и нужны ли.

Кому положена прививка

В Санкт-Петербурге пункты вакцинации от COVID-19 будут работать все новогодние праздники.

Как пояснили в департаменте здравоохранения города, поскольку вакцина поступает в ограниченном количестве, пока прививают только группы риска по заранее согласованным спискам. Это медики, учителя, работники транспорта и социальной сферы, полицейские, работающие с населением, работники ЖКХ и некоторые другие категории. В Брянской области еще и работники МФЦ, а также те, кто страдает метаболическими нарушениями (ожирением, сахарным диабетом), сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.

Продолжится во время каникул вакцинация и в Самарской области. К концу декабря она была организована на базе 35 учреждений здравоохранения региона, в январе список будет расширен до 50 поликлиник.

Сейчас прививаются бесплатно медики, педагоги и соцработники. Затем к этому списку добавят всех работников медорганизаций, школ и вузов, предприятий общепита, гостиниц, парикмахерских, банков, а также студентов и призывников.

В Иркутской области тоже список пока небольшой: только врачи и учителя, изъявившие желание. Массовая вакцинация в регионе не объявлялась. Всего здесь открыто девять прививочных пунктов. Все они будут работать в праздничные дни. Но у каждого - свое расписание. Так, один из прививочных пунктов областного центра, развернутый на базе ГКБ №8, будет работать 4, 5, 6, 8, 9 января.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве Кемеровской области, с 1 по 10 января здесь тоже перерывов не будет. Начнется второй этап вакцинации от коронавируса. То есть приглашают тех, кто поставил первую прививку. А если в область поступит дополнительная партия вакцины, тогда станут прививать и обратившихся впервые - группами по пять человек. В каждом стандарте вакцины - по пять доз, которые нужно использовать сразу же после вскрытия флакона.

Справки и анализы

Из документов в Красноярском крае для прививки нужны только паспорт, полис ОМС и подтверждение с места работы. В Санкт-Петербурге - справки не нужны.

Как и в Тульской области. Но здесь, как, впрочем, и в большинстве регионов, существуют определенные правила. Перед прививкой пациента осматривает врач или фельдшер, обязательно меряют температуру. В Туле еще надо заполнить бланк добровольного согласия на профилактическую прививку и анкету. После прививки в течение 30 минут пациент должен быть под наблюдением медицинского работника.

В Самаре прививки делают строго после допуска терапевта. Чтобы выяснить, на базе каких поликлиник можно привиться от ковида, нужно позвонить в свою поликлинику, там подскажут ближайшее лечебное учреждение. В Иркутской области перед вакцинацией человека тоже обязательно осматривает и опрашивает врач-терапевт. Если есть противопоказания, прививку не поставят.

При подаче заявки на вакцинацию в Брянске предлагают заполнить анкету, в которой надо указать наряду с номером телефона для связи возраст, место работы, а также имеющиеся заболевания. "Это необходимо для максимального охвата пациентов из группы риска", - пояснили в правительстве региона. Никаких справок для того, чтобы сделать прививку собирать не надо, - перед вакцинацией проводится осмотр терапевта или фельдшера.

В Челябинской области, как пояснили в минздраве региона, списки первоочередников составляют заранее. Поэтому по мере поступления вакцины их просто вызывают в прививочные кабинеты по месту жительства. К примеру, новую партию распределят по медучреждениям 30 территорий региона.

- Для вакцинации добровольцу необходимо пройти осмотр врача и сдать тест на COVID-19, - пояснила представитель минздрава Марина Сергеева. - Каких-то других справок при отсутствии аллергии на лекарства не потребуется. Параллельно в новогодние каникулы будем ставить вторую часть вакцины уже привитым. Никаких изменений новогодние праздники в эту работу не привнесут.

В Калужской области все еще строже. Как пояснил "РГ" заместитель министра здравоохранения региона Илья Соваков, для вакцинации необходимо иметь при себе прививочный сертификат, заключение от терапевта, анализ крови на антитела к новой коронавирусной инфекции. Это для тех, кто будет проходить второй этап вакцинации.

А на дому и за деньги можно?

Масштабная вакцинация населения в Красноярском крае начнется в первом квартале нового года. Уже есть договоренность, что территория получит до марта миллион доз вакцины. В результате привиться от коронавируса уже смогут все желающие.

В связи с этим расшириться число клиник, которые будут делать прививки. С 2021 года дополнительно подключаться к процессу 63 медучреждения края.

О готовности начать прививочную кампанию заявили и частные клиники региона. Но стоимость платной услуги пока не озвучивается. Как пояснили в одной из клиник, сейчас этот вопрос решается на уровне руководства, минздрава и поставщиков вакцины.

Вакцинации за деньги в Санкт-Петербурге тоже нет, в принципе, сообщила "РГ" Ольга Рябинина, пресс-секретарь комитета по здравоохранению. Она предположила, что сделать прививку на хозрасчетной основе можно будет, когда в городе появится достаточное количество вакцины различных наименований. Говорить об этом сейчас - преждевременно, предупредила Ольга Рябинина.

Не предусмотрена в городе и вакцинация на дому. То же самое сообщили "РГ" в Самарском минздраве. А в Иркутской области уточнили, почему. "В связи со строгими правилами транспортировки и хранения вакцины Спутник V нет возможности ставить прививки на выезде, - сообщила заместитель главврача ГКБ №8 Ольга Асауленко. Такой же ответ "РГ" получила и в Брянской области.

Как оказалось, на дом вызвать прививочную бригаду вообще невозможно, рассказали еще об одном правиле в минздраве Калужской области. "Согласно требованиям Минздрава России, вакцинация проводится на базе специально созданных прививочных кабинетов, имеющих противошоковые наборы и необходимое оборудование", - пояснил замглавы регионального минздрава Илья Соваков.

Ни о какой платной вакцинации и тем более о получении этой услуги на дому пока не идет речи и в Челябинской области. С начала прививочной компании Южный Урал с трехмиллионным населением получил всего 6442 дозы вакцины. Пока этого недостаточно даже для того, чтобы охватить всех представителей групп риска.

Привился? Получи сертификат

"Каждому, кто пройдет вакцинацию, выдается персональный̆ сертификат с датами вакцинации, памяткой поведения и особенностями наблюдения за состоянием после прививки", - сообщил "РГ" министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

До февраля запланирована поставка нескольких десятков тысяч доз вакцин. Однако в региональном минздраве сообщили, что порядок и сроки вакцинации широких слоев населения, включая иностранных граждан, находящихся в области, пока не определены.

В то же время в Нижегородской области объявили запись на добровольную вакцинацию от COVID-19 для тех, кто находится в группе риска. Заявку можно оставить на сайте регионального минздрава.

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