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01.01.2021 16:45
Рубрика: Общество

Посещение "Куршской косы" подорожало в два раза

Текст: Светлана Цыганкова (Калининградская область)
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С 1 января 2021 года увеличилась стоимость посещения национального парка "Куршская коса". Теперь один билет обойдется в 300 рублей.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Об этом администрация особо охраняемой территории сообщила загодя. И объяснила причину - данная мера направлена на снижение антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы Куршской косы и регулирование численности посетителей.

Определены и льготные категории граждан, которые могут бывать в национальном парке бесплатно. Среди них дети-сироты, пенсионеры, многодетные семьи, дошкольники и школьники и другие.

Кстати, как проинформировала администрация парка, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией визит-центр закрыт с 1 по 10 января 2021 года. Он откроется для прогулок с 11 января.

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