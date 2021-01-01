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01.01.2021 15:21
Рубрика: Общество

Синтезированы новые материалы для костных имплантов

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)

Ученый Южного федерального университета Вячеслав Ветохин под руководством кандидата химических наук, доцента кафедры общей и неорганической химии Химического факультета Елизаветы Мухановой синтезировал новые материалы для создания костных имплантов.

Фото: iStock
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Они обладают высокими механическими свойствами, низкой токсичностью и возможностью снизить скорость образования бактериальных биопленок.

После доклинических и клинических испытаний новые материалы могут быть применимы в создании костных имплантатов.

Для восстановления, лечения и замены разнообразных частей тела человека (мышечная и костная ткань, кожные покровы, кровеносная и нервная системы и другие) используются более 40 керамических, металлических и полимерных материалов. Но часто медики сталкиваются с такой проблемой, как токсичность применяемых материалов, вследствие чего очень частым осложнением установки имплантатов является развитие бактериальной инфекции. либо их биоинертность или низкие механические свойства. Так что лишь немногие фактически применяются в хирургии и ортопедии.

Ученые ЮФУ для исследований выбрали германий-замещенные фосфаты кальция. Соединения германия имеют структурное сходство с соединениями кремния, что позволяет предположить высокие механические свойства материалов.

Так ученые получили ряд соединений при помощи различных методик (твердофазный синтез, золь-гель синтез, самораспространяющийся высокотемпературный синтез).

Фото: iStock
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"В ходе работы мы выяснили, что низкая скорость процесса, которую обеспечивает твердофазный синтез, делает стабильной фазу со структурой витлокита, а тщательное перемешивание при синтезе в растворах стабилизирует структуру гидроксиапатита. - рассказал Вячеслав Ветохин. - Также германий-замещенный гидроксиапатит обладает низкой токсичностью и приводит к разрушению биопленок биолюминисцентных бактерий, выделяющих свет в результате биохимической активности. Тестирование на токсичность при помощи таких бактерий имеет ряд преимуществ, а именно: высокая скорость анализа и возможность использования большего количества клеток".

Теперь ученые приложат усилия для определения взаимосвязи между содержанием германия в материалах, токсичностью и влиянием на биопленки.

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