Слова из песни Аллы Пугачевой "Жизнь невозможно повернуть назад" процитировали в Крыму в ответ на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

В видеоролике Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса и предложил им перевести часы назад, чтобы жить по киевскому времени.

- Зеленский предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь", - считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

По словам Молохова, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но бессодержательным.