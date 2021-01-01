Жигунов рассказал о встрече Нового года в ковидном госпитале в Ялте

Российский актер Сергей Жигунов, который сейчас проходит лечение от новой коронавирусной инфекции в Ялте, рассказал, что больные в новогоднюю ночь угостились оливье и холодцом, который приготовила мэр города Янина Павленко.

- Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год, - написал Жигунов на своей страничке в Instagram.

Напомним, Жигунов сообщил 28 декабря, что его госпитализировали в ялтинскую Ливадийскую больницу. Актер посетовал, что в этом году не сможет почувствовать запах елки и вкус оливье. При этом он высоко оценил квалификацию врачей, работающих в госпитале. По словам Жигунова, если бы не крымские медики, то неизвестно чем могла бы закончиться болезнь.

Янина Павленко перед Новым годом на страничке в Facebook написала, что каждый год варит домашний холодец, и опубликовала фотографии, на которых она готовит это традиционное блюдо.