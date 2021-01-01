Жигунов рассказал о встрече Нового года в ковидном госпитале в Ялте

Новости

Россиянам запретили приводить на пляж животных и плавать на бревнах 14:55
Упавшая в московском метро под поезд пассажирка погибла 14:53
Оперштаб: Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:06
В московском метро восстановили движение поездов после сбоя 14:01
В Швеции остановлен ядерный реактор 13:56
Эксперты ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни рожденных в 2021 году 13:25
Командиром авианосца впервые в истории стала женщина 13:01
В московском метро встали поезда из-за упавшего пассажира 12:57
Риск для сердца: что нельзя делать после новогоднего застолья 12:45
Названы три действенных средства от похмелья 12:41
Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе 12:35
Появилось точное расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею 12:03
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Чувашии 11:39
Тест: Угадайте произведение по описанию новогодней елки 11:25
В Москве после взрывов петард в новогоднюю ночь пострадали 10 человек 10:57
В Москве резко похолодает 10:29
В Москве проиндексировали социальные выплаты 10:20
Мелодии гимна России исполнилось 77 лет 09:46
В Москве водителей предупредили о гололедице на дорогах 09:35
Сборная России сыграет с командой Германии в четвертьфинале МЧМ-2021 09:24
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год 09:23
С 1 января снижается экспортная пошлина на нефть из России 06:00
Кириенко: Уходящий год стал для школьников годом "Большой перемены" 31.12.2020
Вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech внесли в список рекомендуемых ВОЗ 31.12.2020
Российские синхронистки представили новогодний номер под Little Big 31.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
01.01.2021 14:30
Рубрика: Общество

Жигунов рассказал о встрече Нового года в ковидном госпитале в Ялте

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российский актер Сергей Жигунов, который сейчас проходит лечение от новой коронавирусной инфекции в Ялте, рассказал, что больные в новогоднюю ночь угостились оливье и холодцом, который приготовила мэр города Янина Павленко.

Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости
Сергей Жигунов госпитализирован в ковидный госпиталь в Крыму

- Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год, - написал Жигунов на своей страничке в Instagram.

Напомним, Жигунов сообщил 28 декабря, что его госпитализировали в ялтинскую Ливадийскую больницу. Актер посетовал, что в этом году не сможет почувствовать запах елки и вкус оливье. При этом он высоко оценил квалификацию врачей, работающих в госпитале. По словам Жигунова, если бы не крымские медики, то неизвестно чем могла бы закончиться болезнь.

Янина Павленко перед Новым годом на страничке в Facebook написала, что каждый год варит домашний холодец, и опубликовала фотографии, на которых она готовит это традиционное блюдо.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Новый год Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Вырос минимальный размер оплаты труда
Соперником России в 1/4 финала МЧМ по хоккею будет Германия
Президент Сербии запустил газопровод "Балканский поток"
Страховые пенсии выросли на 6,3 процента
В России начали регулировать криптовалюты
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года