На Урале разорвавшаяся в цехе бочка убила двух человек

По факту гибели двух рабочих деревообрабатывающего предприятия в Алапаевске Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ: нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

По предварительной информации, ЧП произошло возле бочки из-под клея, которую чистили горячим паром. Емкость разорвало. "Произошла разгерметизация" - такую формулировку используют в прокуратуре региона. Помимо двух погибших есть тяжелораненый, он в реанимации.

Следственное управление СКР по Свердловской области сообщило, что дело возбуждено следственным отделом ведомства в Алапаевске. В свою очередь прокуратура региона уведомила о проверке предприятия для оценки соблюдения им требований законодательства об охране труда и технике безопасности.