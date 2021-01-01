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01.01.2021 14:53
Рубрика: Происшествия

На Урале разорвавшаяся в цехе бочка убила двух человек

Текст: Анатолий Меньшиков

По факту гибели двух рабочих деревообрабатывающего предприятия в Алапаевске Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ: нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

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По предварительной информации, ЧП произошло возле бочки из-под клея, которую чистили горячим паром. Емкость разорвало. "Произошла разгерметизация" - такую формулировку используют в прокуратуре региона. Помимо двух погибших есть тяжелораненый, он в реанимации.

Следственное управление СКР по Свердловской области сообщило, что дело возбуждено следственным отделом ведомства в Алапаевске. В свою очередь прокуратура региона уведомила о проверке предприятия для оценки соблюдения им требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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