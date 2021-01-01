В Тюмени медики спасли младенца, проглотившего стекло

Накануне Нового года тюменские хирурги успешно провели весьма сложную и небезопасную для пациента - 4-месячной девочки - операцию: извлекли из трахеи малыша семимиллиметровый осколок стекла.

По всей вероятности, малышка незаметно для взрослых проглотила его с какой-то пищей. Находившуюся рядом с ней бабушку насторожило затрудненное дыхание внучки, она поспешила с ней в больницу. С помощью компьютерного томографа медики разглядели в трахее - хрящевой трубке между гортанью и бронхами - стекловидный предмет с острыми краями. После чего бригада медицины катастроф доставила пациентку в отделение торакальной хирургии Областной клинической больницы № 1 для проведения неотложной операции.

Обычно в таких случаях инородное тело извлекают посредством эндоскопии. Но специальным инструментом стекло не удавалось ухватить, к тому же была опасность, что в ходе операции оно может нанести новые раны. Ведь дыхательный путь лишь начал формироваться, он узкий и нежный. Ничего иного не оставалось, кроме как прибегнуть к трахеотомии - разрезу в области шеи.

Процесс занял продолжительное время, он потребовал от хирургов максимальной сосредоточенности и заставил изрядно поволноваться - у девочки не раз замедлялось сердцебиение. Однако операция завершилась благополучно, жизни и здоровью ребенка, встретившего первый в своей жизни Новый год в больничной палате, уже ничто не угрожает.