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01.01.2021 10:23
Рубрика: Экономика

Удаленка: Как получить компенсацию за офис на дому и сохранить оклад

Текст: Ольга Штейн
Первого января вступил в силу Федеральный закон об удаленной работе. О том, как трудиться вне офиса по новым правилам, "РГ" рассказала директор по организационному развитию компании HeadHunter Марина Львова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В каких случаях работник может отказаться уходить на удаленку?

Фото: Kerkez / istock
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Марина Львова: Сотрудник может отказаться от перехода на удаленный формат работы без каких-то особых причин - каждый сам решает, хочет ли он ходить в офис в сложившихся условиях или нет. Работодатель не может это запретить. Но стоит помнить, что он может изменить условия трудового договора без согласия работника, если уведомит об этом не менее чем за два месяца. И в таком случае сотруднику придется либо принимать новые условия, либо увольняться, если они окажутся неприемлемы.

Как составить договор с работодателем, чтобы на удаленке рабочий день не превращался в бесконечность?

Марина Львова: В трудовом договоре (либо в дополнительном соглашении или в локальном акте) должен быть прописан четкий режим рабочего времени - важно проследить за этим. По закону удаленный сотрудник имеет право быть "офлайн".

Интересный момент: если в трудовом договоре не установлен режим рабочего времени, то человек определяет его сам - то есть, может работать хоть с 17:00 до 24:00. Запретов на это в Трудовом кодексе нет. Но если в договоре прописаны часы работы, значит, вы должны их соблюдать и быть доступны для руководителя именно в это время. В другое время вы можете не быть на связи с ним.

Как добиться, чтобы рабочее место на дому было оборудовано за счет компании?

Марина Львова: Сотрудник может указать на соответствующий закон: в статье 312.6 ТК РФ сказано, что работодатель обязан обеспечить его необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации. Если же работник использует свое оборудование, в трудовом договоре (коллективном договоре, локальном акте, дополнительном соглашении) должен быть прописан порядок возмещения расходов - то есть, работник имеет полное право получить компенсацию.

Что делать, если при переводе на удаленку работнику снижают оклад или премиальные выплаты?

Марина Львова: Сотруднику нельзя снизить зарплату в связи с переводом на дистанционную работу - это прописано в статье 312.5 ТК РФ. Если же работодатель все-таки уменьшил выплаты, сотрудник может обратиться в Государственную инспекцию труда.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На что работнику надо обратить особое внимание при переходе на удаленку, чтобы не ухудшить свое положение в компании?

Марина Львова: В первую очередь, нужно понимать культуру компании. Если процессы взаимодействия отстроены, есть IT-инфраструктура, позволяющая взаимодействовать удаленно, и нет культуры личного согласования, исключений из правил, то переход на удаленный режим работы может быть достаточно легким.

Что нужно сделать:

1. Согласовать с руководителем процесс взаимодействия.

2. Согласовать с командой порядок и частоту офлайн встреч.

3. Определить систему взаимодействия со смежными подразделениями.

4. Определить правила присутствия на общих встречах, обмена информацией, рабочего графика.

Перевод сотрудника на удаленку (пандемию в расчет не берем) многие расценивают, как шаг назад в карьере. Это так?

Марина Львова: В современных условиях уже точно нет. Стало намного легче найти работу в более прогрессивных и выстроенных компаниях, где присутствие в офисе не является определяющим для карьеры.

Совет

Что делать, если права работника нарушены?

Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:

- Работник может защитить себя сам, обратиться в госинспекцию труда, в прокуратуру. На мой взгляд, самая эффективная технология - это профсоюзы. Более ста лет люди по всему миру объединяются в такие организации для защиты трудовых прав, выбирают лидеров, обладающих навыками юридической грамотности и отстаивания чужого мнения. И далее профсоюзы ведут переговоры с работодателем по решению всех вопросов применения Трудового кодекса и ситуаций "белых пятен", когда нормативная база не успевает за стремительными изменениями окружающей действительности.

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