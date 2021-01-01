Ресторанам сохранят "жалобную книгу" и ограничат чаевые

С 1 января 2020 года предприятиям общепита придется отказаться от включения в чеки чаевых и сохранить "жалобную книгу". Такие требования содержатся в новых правилах оказания услуг общественного питания.

Из основных отличий, содержащихся в новых правилах, можно отметить пункты о сохранении в заведениях общепита "жалобной книги". "Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию", - говорится в документе.

Кроме того, запрещено включать чаевые в чек. Согласно тексту постановления, "исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и другое), не включенные в стоимость продукции, указанной в меню или прейскуранте, и цену выбранных потребителем услуг по организации досуга и других возмездных услуг". Также потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг, а если они оплачены, - потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.