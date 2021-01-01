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01.01.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Догоняя прошлый год

Главными спортивными событиями 2021-го станут летние Олимпийские игры в японском Токио и финальный турнир чемпионата Европы по футболу
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Неделя № 297(8351)
Пандемия сильно исковеркала календарь важнейших международных спортивных соревнований. С 2020-го на наступающий год перенесены самые крупные форумы - летняя Олимпиада в японском Токио и финальный турнир чемпионата Европы по футболу. Проведение многих ранее запланированных на 2021-й мировых и континентальных первенств по целому ряду видов либо под большим вопросом, либо они вообще отменены и перенесены до лучших времен. Поэтому календарь турниров, представляемый "РГ - Неделя", носит скорее характер предварительной информации. В любой момент все может кардинально поменяться, и с этим приходится неизбежно мириться.
Впервые в истории современных Олимпиад Игры пройдут в нечетном году. Определятся победители и призеры в 339 дисциплинах. Фото: ЕРА Впервые в истории современных Олимпиад Игры пройдут в нечетном году. Определятся победители и призеры в 339 дисциплинах. Фото: ЕРА
Впервые в истории современных Олимпиад Игры пройдут в нечетном году. Определятся победители и призеры в 339 дисциплинах. Фото: ЕРА

Январь

2-5. Хоккей с шайбой. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира. Плей-офф. Канада

Команда легендарного в прошлом игрока ЦСКА и сборной СССР Игоря Ларионова по прозвищу Профессор нацелена на медали самого высокого достоинства. Во второй день нового года на турнире состоятся четвертьфиналы, 4 января - полуфиналы, на следующие сутки - игра за "бронзу" и решающее сражение за титул. Россия не становилась чемпионом с 2011 года, так что спустя десять лет пора снова взойти на верхнюю ступень пьедестала почета.

13-31. Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Египет

На первом этапе соперники россиян - Словения, Беларусь и Южная Корея. Для выхода в следующую стадию нужно не стать аутсайдером. Далее - второй групповой раунд и плей-офф (с 1/4 финала).

Февраль

8-21. Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн

Первый из четырех ежегодных турниров серии "Большого шлема", как правило, начинался в январе, но сейчас из-за пандемии сроки немного сдвинуты. Минувший сезон отмечен замечательными выступлениями наших Даниила Медведева и Андрея Рублева, признанного самым прогрессирующим игроком по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

10-21. Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

К Новому году россияне подошли с антирекордной серией безмедальных гонок в рамках Кубка мира. Хуже не бывало никогда. И все же надежда на какое-то чудо, которое может произойти в Словении, еще теплится. В 2020-м в Италии сохранить лицо помог Александр Логинов - "золото" в спринте и "бронза" по итогам гонки преследования. Будет разыграно 12 комплектов наград. Классические эстафеты по расписанию состоятся 20 февраля.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-hoon
Губернатор Токио: Олимпиада состоится при любых обстоятельствах

Май

21 мая - 6 июня. Хоккей с шайбой. Чемпионат мира. Рига (Латвия), Минск (Беларусь)

В 2020-м ЧМ в Швейцарии был отменен, действующим обладателем титула остается Финляндия. На ЧМ-2021 предварительный этап состоит из двух групп по восемь команд. Соперники России - Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

29. Футбол. Финал Лиги чемпионов УЕФА. Стамбул (Турция)

Наши провалились на групповом этапе Лиги чемпионов. Столичный "Локомотив" и питерский "Зенит" завершили стадию аутсайдерами квартетов, ФК "Краснодар" с третьего места прошел в плей-офф Лиги Европы. Из признанных континентальных грандов в 1/8 финала Лиги чемпионов не попали "Аякс" (Нидерланды) и английский "Манчестер Юнайтед".

Июнь - Июль

11 июня - 11 июля. Футбол. Чемпионат Европы

"Евро-2020", превратившийся в "Евро-2021", организован в принципиально новом формате - матчи турнира пройдут на территории сразу 12 государств, в том числе и в нашей стране. В самый разгар белых ночей в городе на Неве в группе "В" сыграют: 12 июня. Россия - Бельгия; 16 июня. Россия - Финляндия; 21 июня. Финляндия - Бельгия. Единственную гостевую встречу на этом этапе подопечные Станислава Черчесова проведут 21-го с датчанами в Копенгагене. В остальных пяти квартетах предварительного этапа соперники сразятся в Баку (Азербайджан), Риме (Италия), Бухаресте (Румыния), Амстердаме (Нидерланды), Лондоне (Англия), Глазго (Шотландия), Дублине (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапеште (Венгрия) и Мюнхене (Германия). В Питере на 2 июля запланирован один из четвертьфинальных матчей. Финал состоится в Лондоне.

Июль - август

23 июля - 8 августа. Летние Олимпийские игры. Токио (Япония)

Будет разыграно 339 комплектов наград - рекордное за всю историю число. Новые виды спорта в программе Игр - карате, серфинг, скалолазание, скейтбординг, вернули себе олимпийский статус бейсбол и его женский аналог софтбол. Новые дисциплины - баскетбол 3х3, где Россия выступит мужской и женской сборными, фристайл в BMX (разновидность велосипеда), мэдисон в велотреке (командная гонка на выносливость), смешанные соревнования в ряде видов спорта. Непосредственно старты Олимпиады начнутся за два дня до торжественного открытия - 21 и 22 июля пройдут первые матчи турниров по футболу и софтболу (женский вариант бейсбола).

Сентябрь

12 сентября - 3 октября. Мини-футбол. Чемпионат мира. Литва

Декабрь

2-19. Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Испания

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио Чемпионат Европы по футболу - 2020

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