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01.01.2021 00:30
Рубрика: Экономика

Россия открыла въезд по электронной визе туристам из десятков стран

Текст: Евгений Гайва
Граждане Австрии, Германии, Франции, Японии, Китая и еще 47 государств смогут въезжать в Россию по электронной визе и передвигаться практически по всей территории страны. Новые правила вступили в силу с 1 января 2021 года.
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Ранее электронной визой могли воспользоваться граждане только некоторых государств и только для посещения Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области. С 1 января 2021 иностранцы могут передвигаться с е-визой по всей России, за исключением территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан, пограничных зон, закрытых административно-территориальных образований. "Электронная виза будет оформляться для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуются ни приглашения, ни бронь отеля, ни какие-либо другие документы, подтверждающие цель поездки", - поясняет Наталья Расторгуева, эксперт сервиса Контур.Отель.

Фото: Егор Комаров / РИА Новости
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Электронная виза, в отличие от обычной, не требует личного присутствия и оформляется через интернет. Чтобы ее получить, иностранцу достаточно заполнить минимум за четыре календарных дня до предполагаемой даты поездки в Россию специальную форму на сайте МИД и прикрепить данные паспорта и фотографию. Ни приглашения, ни бронь отеля, ни какие-либо другие документы, подтверждающие цель поездки, не требуются. Если в заявлении обнаружатся ошибки или некорректные сведения, документы вернут на доработку с указанием, что именно нужно исправить.

Единая электронная виза является однократной. Срок ее действия обычно составляет 60 суток со дня оформления. При этом разрешенный срок пребывания иностранного гражданина в РФ - не более 16 суток со дня въезда. В исключительных случаях, например, тяжелой болезни или смерти близкого родственника, форс-мажоров, стихийных бедствий единую электронную визу могут продлить.

Новость о том, что в России внедряется электронная виза вызвала невероятное воодушевление в Европе, поскольку люди понимали сколько они сэкономят и времени, и сил для посещения, например, Санкт-Петербурга, говорит председатель Совета директоров туристического оператора "Чайна Лайф", член Совета ассоциации "Мир без границ" Сергей Назаров. "Введение электронной визы -большой шаг вперед. Во многом иностранные туристические потоки в предыдущие годы сдерживались сложностью оформления российской визы - особенно для туристов из США и европейских стран. Не секрет, что в европейских странах оформление российских виз часто занимало до месяца, а в Великобритании еще дольше", - поясняет он.

По мнению исполнительного директора туроператора "Тари Тур" Игоря Кузьмина, электронная виза окажет огромную поддержку всей отрасли въездного туризма. В первую очередь, это очень важно для самостоятельных туристов, а для иностранных туроператоров и турагентств - это возможность комплектовать сборные группы "до последнего дня".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Въезжать в РФ иностранцы смогут через многие пункты пропуска через госграницу. Например, это автомобильные пункты пропуска - Багратионовск, Гусев, Ивангород, Мамоново (Гжехотки), Мамоново (Гроново), Морское, Советск, Убылинка; воздушные пункты пропуска - Белгород, Волгоград (Гумрак), Екатеринбург (Кольцово), Казань, Краснодар (Пашковский), Красноярск (Емельяново), Москва (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Нижний Новгород (Стригино), Новосибирск (Толмачево), Ростов-на-Дону (Платов), Самара (Курумоч), Санкт-Петербург (Пулково); железнодорожные пункты пропуска - Пограничный; Хасан, морские пункты пропуска - Большой порт Санкт-Петербург (участок Морской вокзал), Владивосток, Зарубино, Пассажирский порт Санкт-Петербург, а также пешеходный пункт пропуска Ивангород.

"С 18 марта 2020 года выдача электронных виз временно приостановлена - для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Как только границы РФ откроют, иностранцы смогут приехать в страну и уже по новым правилам", - заключает Наталья Расторгуева.

Список стран, граждане которых получили право на въезд в Россию по электронной визе.

Экономика Туризм Вступают в силу в январе 2021 года

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