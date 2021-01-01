Российский лыжник Большунов стал вторым в спринте на старте "Тур де Ски"

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем на стартовом этапе традиционной новогодней многодневки "Тур де Ски". Забеги проходили в швейцарском альпийском местечке Валь-Мюстаир.

В финал мужского спринта вышли трое россиян. В итоге Большунов на дистанции 1,4 километра уступил 0,57 секунды итальянцу Федерико Пеллегрино, одержавшему победу. Тройку призеров замкнул француз Ришар Жув. Два других представителя России, Глеб Ретивых и Артем Мальцев, заняли четвертое и пятое места соответственно.

У женщин по результатам квалификации до плей-офф добрались четверо россиянок, но никто из них не пробился в финал. Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале.

Расписание оставшихся этапов

2-й этап. 2 января. Валь Мюстаир (Швейцария). Масс-старт, классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

3-й этап. 3 января. Валь Мюстаир. Гонка преследования, свободный стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

4-й этап. 5 января. Тоблах (Италия). Индивидуальная гонка, свободный стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

5-й этап. 6 января. Тоблах. Гонка преследования классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

6-й этап. 8 января. Валь-ди-Фьемме (Италия). Масс-старт, классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

7-й этап. 9 января. Валь-ди-Фьемме. Спринт, классический стиль

8-й этап. 10 января. Валь-ди-Фьемме. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль (женщины, мужчины - по 10 км).