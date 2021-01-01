Российский лыжник Большунов стал вторым в спринте на старте "Тур де Ски"

Новости

В первые часы нового года в Беларуси родились 53 малыша 16:24
Новый год в метро встретили 22 тысячи москвичей 15:59
Сухопутные войска будут участвовать в этом году в 9 международных учениях 15:11
Россиянам запретили приводить на пляж животных и плавать на бревнах 14:55
Упавшая в московском метро под поезд пассажирка погибла 14:53
Оперштаб: Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:06
В московском метро восстановили движение поездов после сбоя 14:01
В Швеции остановлен ядерный реактор 13:56
Эксперты ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни рожденных в 2021 году 13:25
Командиром авианосца впервые в истории стала женщина 13:01
В московском метро встали поезда из-за упавшего пассажира 12:57
Риск для сердца: что нельзя делать после новогоднего застолья 12:45
Названы три действенных средства от похмелья 12:41
Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе 12:35
Появилось точное расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею 12:03
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Чувашии 11:39
Тест: Угадайте произведение по описанию новогодней елки 11:25
В Москве после взрывов петард в новогоднюю ночь пострадали 10 человек 10:57
В Москве резко похолодает 10:29
В Москве проиндексировали социальные выплаты 10:20
Мелодии гимна России исполнилось 77 лет 09:46
В Москве водителей предупредили о гололедице на дорогах 09:35
Сборная России сыграет с командой Германии в четвертьфинале МЧМ-2021 09:24
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год 09:23
С 1 января снижается экспортная пошлина на нефть из России 06:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
01.01.2021 15:50
Рубрика: Спорт

Российский лыжник Большунов стал вторым в спринте на старте "Тур де Ски"

Текст: Илья Трисвятский
Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем на стартовом этапе традиционной новогодней многодневки "Тур де Ски". Забеги проходили в швейцарском альпийском местечке Валь-Мюстаир.

В финал мужского спринта вышли трое россиян. В итоге Большунов на дистанции 1,4 километра уступил 0,57 секунды итальянцу Федерико Пеллегрино, одержавшему победу. Тройку призеров замкнул француз Ришар Жув. Два других представителя России, Глеб Ретивых и Артем Мальцев, заняли четвертое и пятое места соответственно.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
В Швейцарии стартует лыжная гонка "Тур де Ски"

У женщин по результатам квалификации до плей-офф добрались четверо россиянок, но никто из них не пробился в финал. Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале.

Расписание оставшихся этапов

2-й этап. 2 января. Валь Мюстаир (Швейцария). Масс-старт, классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

3-й этап. 3 января. Валь Мюстаир. Гонка преследования, свободный стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

4-й этап. 5 января. Тоблах (Италия). Индивидуальная гонка, свободный стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

5-й этап. 6 января. Тоблах. Гонка преследования классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

6-й этап. 8 января. Валь-ди-Фьемме (Италия). Масс-старт, классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

7-й этап. 9 января. Валь-ди-Фьемме. Спринт, классический стиль

8-й этап. 10 января. Валь-ди-Фьемме. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль (женщины, мужчины - по 10 км).

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Вырос минимальный размер оплаты труда
"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"
Соперником России в 1/4 финала МЧМ по хоккею будет Германия
Российский лыжник Большунов стал вторым в спринте на старте "Тур де Ски"
Страховые пенсии выросли на 6,3 процента
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году