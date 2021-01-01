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01.01.2021 18:50
Рубрика: Спорт

Российский лыжник Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира

Текст: Илья Трисвятский
Российский лыжник Александр Большунов после второго места в спринте на первом этапе многодневки "Тур де Ски" в Швейцарии укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира. В его активе стало 558 очков против 320 баллов у ближайшего преследователя итальянца Федерико Пеллегрино.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На третьем месте идет норвежец Йоханнес Клебо (296), но он в "Тур де Ски", как и вся его национальная сборная, участия не принимает.

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Изначально в программе общего зачета Кубка мира у мужчин значились 33 гонки, но три старта в рамках этапа в норвежском Лиллехаммере были отменены. Поэтому на данный момент лыжникам остается провести 21 гонку, вплоть до 21 марта 2021 года в Пекине, где пройдет так называемая предолимпийская неделя.

В десятку лучших генеральной классификации мужского Кубка мира также входят россияне Андрей Мельниченко (5-е место; 238 баллов), Глеб Ретивых (7-е; 207) и Иван Якимушкин (10-е; 171).

Еще один представитель России Александр Терентьев лидирует в молодежном (спортсмены до 23 лет) зачете Кубка мира-2020/21.

Где будем смотреть

2 января, суббота, "Матч ТВ"

14.20. "Тур де Ски". Второй этап. Женщины. Масс-старт 10 км. Прямая трансляция.

16.35. "Тур де Ски". Второй этап. Мужчины. Масс-старт 15 км. Прямая трансляция.

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