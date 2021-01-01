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01.01.2021 14:46
Рубрика: Общество

Российский научный фонд назвал наиболее яркие результаты года

Текст: Юрий Медведев
Ведущий в России научный фонд РНФ назвал наиболее перспективные разработки мирового уровня, которые были проведены при его поддержке.

Прорывное исследование сделали ученые Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН . Они сумели, что называется, реанимировать старые антибиотики, к которым многие бактерии приобрели устойчивость. Чтобы решить проблему такой адаптации, сегодня ученые всего мира ищут новые антибиотики. На что расходуются десятки миллиардов долларов и многие годы. Но российские ученые предлагают новаторский подход. Пациенту предлагается принимать тандем: вместе со старым антибиотиком использовать специальный ингибитор, который подавляет систему защиты бактерий от антибиотиков. Такой вариант может стать революцией в фармакологии. Ведь отпадет необходимость создавать новые антибиотики, расходуя на это огромные средства.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Элемент коллайдера в Дубне успешно прошел испытания

Международная команда математиков, куда вошли ученые Института вычислительной математики имени Г. И. Марчука создала несколько моделей развития ВИЧ и предложила новый подход к лечению этой инфекции. Суть в том, чтобы использовать естественный механизм поддержания постоянства клеток иммунной системы, когда более молодые вымывают более зрелые, в том числе неактивные зараженные клетки. Моделируя на компьютере эти и другие сложные системные заболевания, в том числе COVID-19, ученые создают программный комплекс, который поможет вычислять наиболее подходящую методику диагностики и лечения социально значимых болезней.

С медициной связана еще одна работа, поддержанная РНФ. Ученые Казанского государственного медицинского университета разработали и протестировали на животных новый препарат для лечения болезней с помощью генной терапии. Речь идет о введении в организм "здорового" генетического материала, способного возместить дефекты ДНК в клетках пациента или придать клеткам новые свойства. Чтобы успешно и безопасно доставить ДНК, ученые применяют белые кровяные клетки - лейкоциты, которые легко можно получить из крови самого пациента. Использование этой технологии позволит людям справиться с последствиями инсульта, нейротравм и дегенеративных заболеваний нервной системы, корректировать нарушения свертываемости крови, стимулировать рост кровеносных сосудов при инфаркте, увеличить скорость регенерации костной ткани и т.д.

Физики узнали адрес самой загадочной частицы, хранящей тайны Вселенной. Речь идет о нейтрино, нарушающей почти все физические законы и позволяющие ответить на ключевые вопросы об устройстве Вселенной. Эти частицы практически ни с чем не взаимодействуют и могут пролететь насквозь всю Вселенную. Известно, что они порождаются очень быстрыми протонами. Но где это происходит? Ответ нашли ученые из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Московского физико-технического института и Института ядерных исследований РАН. Они показали, что в квазарах (ядрах активных галактик) протоны могут ускоряться до скоростей света, а они, в свою очередь, породить нейтрино.

Химики из МГУ разработали прототипы аккумуляторов для транспорта, которые могут стать альтернативой дорогим литий-ионным аккумуляторам. В случае внедрения этой технологии российским разработчикам не придется закупать за рубежом аккумуляторы для электротранспорта, промышленных роботов и систем хранения энергии.

Фото: <a href="https://www.laspace.ru/projects/astrophysics/spectrum-uv/" rel="nofollow" target="_blank">НПО им. С.А. Лавочкина</a>
"Русский Хаббл" отправится на орбиту в 2025 году

В фильме "Аватар" Джеймса Кэмерона изображен фантастический мир с пышной растительностью и завораживающими светящимися джунглями. Теперь эта фантастика становится реальностью благодаря достижениям в области генетики и биохимии. Международная команда ученых, в том числе из Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, создала растения, свечение которых видно невооруженным глазом. Пока ученые "научили" светиться только растения табака, но дальше планируют расширить линейку растений и через пару лет вывести их на рынок.

Выделили эксперты РНФ и разработку модели, которая позволит намного точней предсказывать поведение климата и прогнозировать погоду на более длительный срок, чем сейчас. В чем ее принципиальное отличие от многих современных разработок? Сегодня глобальные модели климата покрывают всю планету "сетью", в каждом узле которой известны параметры - давление, температура, влажность воздуха, скорость ветра и другие. Они позволяют изучать события прошлого и делать прогнозы будущего. Но эти модели не показывают мелкомасштабные явления, которые вносят существенный вклад в динамику как атмосферы, так и океана. Для их изучения приходится строить отдельные местные "карты". Новая модель сотрудников Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и их зарубежных коллег преодолевает эту преграду и видит все события в океане - пространственное разрешение достигает 14 километров, что позволяет "засечь" небольшие циклоны, интенсивные атмосферные фронты, ливни, тайфуны и др.

Общество Наука Итоги 2020 года Научный подход с Юрием Медведевым

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