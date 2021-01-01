С 1 января снижается экспортная пошлина на нефть из России

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2021 снижается на 3,3 доллара с 42 в декабре 2020 года до 38,7 долларов за тонну. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Размер экспортной пошлины определяется от средней цены нефти Urals за прошлый месяц, которая за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2020 года составила 47,05 доллара за баррель или 343,4 доллара за тонну. Средняя цена выросла, в период с 15 октября по 14 ноября она составила 40,04 доллара за баррель, но экспортная пошлина снизилась в рамках завершения налогового маневра, который предполагает постепенное обнуление пошлины к 2024 года.

С 1 января 2019 года в формулу расчета экспортных пошлин добавлен корректирующий коэффициент, который в 2020 году составлял - 0,667, с 2021 он равен - 0,5, в 2022 году снизится до 0,333, в 2023 году - 0,167, а в 2024 г. станет нулевым.

Минфин также сообщил, что с 1 января 2021 года пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизится с 12,6 до 11,6 доллара за тонну, а на темные - с 42 до 38,7,5 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 11,6 доллара за тонну, а прямогонного (нафта) - с 23,1 до 21,2 доллара за тонну. Пошлина на кокс снизится с 2,7 до 2,5 доллара за тонну.

Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ сохранится на нулевом уровне.