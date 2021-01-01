С 1 января стала обязательной маркировка товаров легкой промышленности

С 1 января 2021 года стала обязательной цифровая маркировка ряда товаров легкой промышленности: кожаной одежды, трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья.

Маркировка призвана не только сократить объем нелегального оборота, контрафакта, но и гарантировать права потребителя на качественный товар. Для бизнеса это расширение доли рынка за счет ухода производств в гаражах и серого импорта. Цифровой код Data Matrix (он уникален для каждой единицы товара) может проверить каждый потребитель - он укажет происхождение товара и его путь.

"В системе уже работают участники оборота сигарет, обуви, парфюма, шин, фототоваров. В ноябре стало возможно оформлять в одной электронной накладной разные маркированные товары: обувь, шины и покрышки, духи и туалетную воду, предметы одежды, постельное белье, фотокамеры, велосипеды", - заявила заместитель генерального директора "Оператор-ЦРПТ" Вера Волкова.

"Самое важное на данном этапе внедрения маркировки товаров легкой промышленности - подготовка розницы, особенно несетевой. Там до 1 февраля возможна маркировка остатков. "Оператор ЦРПТ" подготовил дежурные смены сопровождения, 24 часа, семь дней в неделю, мы готовы принимать обращения участников рынка и помогать в работе в праздничные дни", - сообщила она.

В "Честном знаке" уже зарегистрированы более 66,6 тысячи участников оборота товаров легкой промышленности, эмитировано 527 миллионов кодов маркировки. Пользователи приложения "Честный знак" проверили коды 277 тысяч товаров легкой промышленности.