С 1 января вступили в силу новые противопожарные правила

С сегодняшнего дня вступил в силу новый свод правил противопожарного режима. Это программный и очень объемный документ. В нем 133 страницы, на которых изложены новые запреты и изменившиеся нормы, касающиеся, как юридических, так и физических лиц. В правилах прописано, что можно делать в лесу и на балконах, в торговых центрах и в жилых дворах, как использовать пиротехнику и проводить проверки на социальных объектах.

Следить за выполнением правил будет МЧС России, которое создало и перешло на новую модель управления пожарными рисками, позволяющую индивидуально определять категорию риска и периодичность проведения проверок с учетом противопожарного состояния объекта и добросовестности подконтрольного лица - собственника.

Как пожарные инспекторы справятся с новыми обязанностями, покажет ближайшее время, но уже сейчас ясно, что будет непросто, ведь им придется, например, контролировать даже такие вещи, как курение на балконах и запуск с них петард. В новых правилах установлен абсолютный запрет на использование открытого огня на лоджиях. И, скажем, зажигание спичек и романтический вечер при свечах на пляжном балконе с видом на море с сегодняшнего дня также вне закона и должен повлечь штраф.

Трудности испытают и многие управляющие компании, особенно в российских городах-миллионниках. В новых правилах прописана необходимость держать въезды и проезды во дворы для пожарной техники открытыми. Это означает, что при экстренном вызове на любое ЧП, спецмашины должны иметь возможность беспрепятственного въезда. Закрытые шлагбаумы, машины, припаркованные возле аварийных люков и гидрантов, даже деревья посаженые не по правилам - все это также должно теперь уйти в прошлое. В противном случае у пожарных будет законное право ломать, мешающие проезду механизмы и бесцеремонно обходиться с мешающими легковушками. При этом жаловаться и подавать иски в суд владельцам поврежденной техники будет бесполезно, поскольку у пожарных появился реально сильный аргумент - правила предписывают держать проезд пожарной техники к домам и подъезд ее к местам подключения пожарных рукавов полностью свободным. Точка.

Как такой режим беспрепятственного пропуска будет обеспечен? Вопрос пока не отработан на практике, но в профильном департаменте МЧС России накануне вступления новых противопожарных правил в силу высказали надежду на то, что все же удастся избежать конфликтных ситуаций.

Еще один большой раздел правил касается соцобъектов. Например, для больниц устанавливается расстояние между кроватями в палатах - не менее 0,8 метра, а центральный проход должен быть не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны стоять в эвакуационных путях и выходах. При этом отменена норма, по которой глава больницы или здания, в котором ночью находятся люди, должен был ежедневно сообщать в ближайшую пожарную часть о количестве этих людей.

Тренировки по эвакуации людей из ТЦ в России с 1 января будут проходить раз в полгода. При этом они должны проходить вместе с посетителями, а не только тогда, когда внутри находится только персонал заведений.

Кроме того, небольшим помещениям торговли запретили размещать у себя более 100 килограмм пиротехники.

Немало место в правилах отведено и нормам безопасного расстояния для приготовления шашлыков на дачах и сжигания листвы и мусора на придомовых территориях. В новых правилах четко прописаны расстояния размещения мангалов и костров.

Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года.