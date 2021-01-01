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01.01.2021 23:30
Рубрика: В мире

Санкции США против "Северного потока-2" вступили в силу

Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на сумму 740 млрд долларов на 2021 финансовый год. Таким образом конгрессмены преодолели наложенное на соответствующий закон вето действующего президента Дональда Трампа.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, глава Белого дома за время своей работы девять раз накладывал вето на различные законопроекты, но преодолеть это решение парламентариям удалось впервые.

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Напомним, большая часть средств оборонного бюджета будет направлена на базовые нужды Пентагона - 635,5 миллиарда долларов, еще 69 миллиардов - на проведение операций за рубежом. Документ включает также дальнейшие поставки вооружений на Украину и санкции против Турции за закупку российских ЗРК С-400. Важная часть предусматривает обеспечение санкций против российских трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь эти ограничения вступили в силу.

В мире США Санкции и антисанкции

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