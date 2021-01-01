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01.01.2021 15:30
Рубрика: Культура

Семь фактов о фильме "Последний богатырь: Корень зла"

Текст: Сусанна Альперина
В пятницу, 1 января, в прокат вышел фильм "Последний богатырь. Корень зла". Кино сказочное. То, что войдет в тройку лидеров по новогодним сборам, - тут, как говорится, к гадалке не ходи. Первый фильм был "миллиардером" - рекордсменом проката. Сейчас создатели говорят, что вторая часть получилась лучше первой. Обозреватель "РГ" посмотрела картину и подтверждает это, но с оговоркой, что собрать сейчас в прокате сравнимые деньги вряд ли удастся - пандемия.
Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла". Фото: kinopoisk.ru

Самое главное, чем способен фильм взять зрителя, - соединением современных реалий и сказки. Дети в зале оживлялись, когда слышали знакомые сегодняшние слова в Белогорье: интернет, капучино и так далее. Но приведем лишь несколько фактов о новом фильме, чтобы каждый решил для себя, стоит ли идти в кино на новогодних каникулах.

Фото: Предоставлены Okko
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1. Иван во второй части настолько сроднился с Белогорьем, что перетащил в свою новую "волшебную" жизнь "чудеса" из дня сегодняшнего: от робота-пылесоса до микроволновки, музыкальной колонки, кофе-машины и прочих гаджетов. И даже успел приучить к достижениям цивилизации свою невесту Василису.

2. Было время, когда "Последний богатырь" назывался "Меч-кладенец". Идея в своем первоначальном варианте была сформулирована много лет назад, когда компания Disney впервые обратилась к режиссеру Дмитрию Дьяченко с предложением снять современную киноисторию на русском былинном материале. И хотя тогда проект не состоялся, несколько лет спустя к идее сделать увлекательный приключенческий фильм для детей вернулись.

3. На создание сценария второго фильма (его написанием, как и прежде, занялась команда сценаристов сериала "Кухня" и фильма "Кухня в Париже" - Василий Куценко, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян и Павел Данилов, под руководством Виталия Шляппо) ушло около двух лет. Работать над продолжением начали в 2017 году, сразу после окончания съемок первой части.

4. В фильме нет однозначно отрицательных персонажей, и в этом главное отличие современной сказки, которая, несмотря на чудеса, максимально приближена к жизни. У дурных поступков самых отъявленных злодеев имеются вполне уважительные причины, заставляющие им сочувствовать. А центральные герои Иван и Василиса, не теряя обаяния, обнаруживают слабости.

5. В фильме появляются новые важные действующие лица - язвительный и задорный Колобок, который становится спутником Ивана, и новый богатырь Финист Ясный Сокол, его главный оппонент. Внешний вид Колобка дался художникам очень нелегко - за время подготовки к съемкам внешность этого персонажа неоднократно и кардинально менялась. По словам арт-директора визуальных эффектов Анатолия Тура, "колобка делать было сложно". "Мы с художниками-аниматорами, со специалистами по озвучанию пытались все время найти его характер. Как бы он себя повел в той или иной ситуации, как бы он себя проявил… Продвигались только методом проб и ошибок", - заявил он. Самой главной удачей при работе над образом Колобка режиссер Дмитрий Дьяченко считает приглашение Гарика Харламова, который озвучил этого персонажа.

Фото: kinopoisk.ru
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6. Домработница Галина, как было заявлено в конце первой части фильма, превращается во второй части в ведьму. Ранее она была второстепенным персонажем из прежней жизни Ивана, с которой он, казалось, навсегда распрощался. Но теперь коварная Галина из тихой простушки вырастает в настоящую фурию.

7. В фильме "Последний богатырь: Корень зла" есть исполинская рыба-кит. Когда ее делали, вспоминали Ветхий Завет, Книгу Иова: "Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы?". 3-D художник Максим Ваваев говорит, что, придумывая кита, пришлось находить технологии, с помощью которых "можно было бы взять любой масштаб, чтобы, например, можно было подлететь камерой к глазу рыбы и посмотреть, как сужается ее зрачок. Чтобы понять масштаб: зрачок этого сказочного кита размером примерно с футбольный мяч, так что можно себе представить размер всего существа. Примерно 160 метров в длину".

Прямая речь

Почему дурак?

Виктор Хориняк, исполнитель главной роли:

- Ивана всегда называют в сказках дураком, но в слове "дурак" много смыслов. "Дураком" называют и того, кто был очень любим в детстве, как младший - я сам третий ребенок в семье и всегда был окружен любовью, вниманием и заботой. Младшие дети получают больше любви. Тот, кто получил в детстве много любви, потом всю жизнь стремится ее отдать, и люди, не понимающие мотивации его поступков, называют его дураком. Но он потому и дурак, что изначально не пытается ничего выгадать.

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