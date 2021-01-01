Сербский ученый рассказал "РГ" о русском культурном наследии в Сербии

Россия и Сербия по праву считаются братскими государствами, чьи отношения базируются на взаимовыгодном стратегическом партнерстве. В середине января должна состояться презентация научной работы "Русское культурное наследие в Сербии", осуществленной при финансовой поддержке Русского географического общества (РГО). Руководителем проекта стал директор Центра РГО в Белграде Миролюб Милинчич, который в интервью "Российской газете" рассказал о результатах указанного исследования, зафиксировавшего многовековые узы общеславянской культурно-исторической общности наших народов.

Когда появляются первые свидетельства о русском присутствии в Сербии?

Миролюб Милинчич: Элементы русского культурного наследия в Сербии проявляются более интенсивно в позднем Средневековье - хотя не так часто и постоянно, но, конечно, с заметным и долгосрочным влиянием в сербском сознании. Их более масштабный отклик отразился в "желании всего народа переселиться в Россию". До XVIII века русское присутствие на сербских территориях больше метафизическое и духовное, а с начала XIX века, то есть в самый разгар романтизма, в более значимых масштабах: все образованные сербы пользовались русским литературным языком не только в переписке, но и в разговорной речи. Развитие сербского движения в борьбе за независимость от Османской империи придаёт новый импульс русско-сербским отношениям, делая их более тесными. В этот период русские - плечом к плечу с сербами - в результате вооруженного сопротивления сбрасывают с сербских плеч османский гнет и привносят ряд идей, повлиявших на судьбу сербских земель и сербских государств.

Приведите, пожалуйста, какие-либо конкретные факты духовной и культурной близости известных россиян с сербами.

Миролюб Милинчич: Один из самых влиятельных писателей русской и мировой литературы Федор Михайлович Достоевский видел две Сербии - "верхнюю" и "нижнюю". Первую он отождествлял с политической элитой, которая еще не воплотила идею создания независимой нации, но с огромной силой стремится к этому. "Нижняя Сербия" в его понимании - это сербский народ, который только в русских видит спасителей и братьев. Об этой Сербии он пишет, как о стране страстных патриотов, готовых сложить свои головы за Отечество. Эта "нижняя" народная Сербия помнит русские жертвы и понимает, что русские всегда преследовали самоотверженные цели, без намерения захватить и покорить ее. Это актуально и по сей день.

Кроме того, переполненный патриотическими чувствами и искренним сочувствием к сербскому народу, страдающему в сербско-турецких войнах 1876-1878 годов, гениальный композитор Петр Ильич Чайковский всего за пять дней написал "Сербско-русский марш си-бемоль минор". В первом оригинальном нотном автографе композиция называлась "Русско-сербским маршем" и впервые была исполнена именно под этим названием, но в следующей "редакции Юргенсона" ее переименовали в "Славянский марш" (франц. Marche slave), под которым она прославилась во всем мире.

Королевство Югославия являлось центром белой эмиграции, внесшей неоценимый вклад в культурное и научное развитие Балкан. После Второй мировой войны отношения между Москвой и Белградом претерпели изменения, что отразилось и на русско-сербском взаимодействии.

Миролюб Милинчич: Гражданская война в Российской Империи привела на сербские земли не только людей, но и науку, и культуру. Трагедия русского народа смягчалась на сербских территориях не только благодаря системной, эффективной и глубокой интеграции вынужденно переехавших людей, но эмоционально-духовной связи, которая не менялась, даже когда политические интересы - они часто объявлялись династическими и даже государственными - шли вразрез с братскими и дружественными. Завершение Второй мировой войны имело колоссальное значение, отразившись и на русско-сербских отношениях. В период с 1944 по 1948 год и с 1948 года советско-югославские отношения не содержат и не подразумевают продолжения русско-сербских духовных связей, хотя одна часть этих отношений обладает выраженной советской или югославской составляющей, которая больше всего отразилась на вере, литературе, архитектуре, но отчасти и на других элементах повседневной жизни.

Как вы оцениваете современный уровень взаимодействия между Россией и Сербией?

Миролюб Милинчич: Как мне кажется, в начале XXI века мы стали свидетелями русско-сербского духовного, культурного, научного и экономического возрождения. Это привело, помимо прочего, к институциональному присутствию Русского географического общества в Сербии. 17 октября 2016 года состоялось официальное открытие Центра РГО в Белграде со стороны президента Сербии Томислава Николича, а 17 февраля 2017 года сформирован Попечительский совет организации во главе с Душаном Баятовичем. За это время мы реализовали многочисленные программы. Особую ценность, на мой взгляд, продемонстрировали познавательные экспедиции и летние школы в России, в том числе и в Крыму, организованные для студентов из Сербии и региона. Все это свидетельствует, на мой взгляд, о высочайшем уровне двустороннего взаимодействия.

Планируете ли вы продолжать изучение русского культурного наследия на Балканах?

Миролюб Милинчич: Существует возможность реализации аналогичных проектов в Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии. В этой связи 30 ноября 2020 года я от имени Центра подписал совместно с ректором Университета Восточного Сараево Миланом Куличем договор о двустороннем сотрудничестве между организациями в целях популяризации активности РГО на Балканах, расширения исторических и культурных знаний о Республике Сербской в Российской Федерации. В 2021 году мы намерены реализовать совместный проект - "Русское культурное наследие в Боснии и Герцеговине".