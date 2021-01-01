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01.01.2021 06:00
Рубрика: Общество

Школы смогут поставить в аттестат отметку "зачет"

Текст: Ксения Колесникова
Сегодня вступил в силу новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, утвержденный Минпросвещения. Он будет действовать до 1 января 2027 года.

В этом документе две главных "новинки". Первая - за некоторые предметы школы смогут ставить не обычные тройки-четверки-пятерки, а "зачет".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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- По учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура" допускается указание отметки "Зачтено", - говорится в документе.

Вторая новинка - это появление на школьных аттестатах QR-кодов.

- Бланки титула аттестата и приложения к нему заполняются в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код), - говорится в документе.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что QR-код поможет защитить документы об образовании от подделок.

Общество Образование Реформа образования

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