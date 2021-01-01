Школы смогут поставить в аттестат отметку "зачет"

Сегодня вступил в силу новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, утвержденный Минпросвещения. Он будет действовать до 1 января 2027 года.
В этом документе две главных "новинки". Первая - за некоторые предметы школы смогут ставить не обычные тройки-четверки-пятерки, а "зачет".
- По учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура" допускается указание отметки "Зачтено", - говорится в документе.
Вторая новинка - это появление на школьных аттестатах QR-кодов.
- Бланки титула аттестата и приложения к нему заполняются в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код), - говорится в документе.
Ранее в Минпросвещения сообщали, что QR-код поможет защитить документы об образовании от подделок.