Школы смогут поставить в аттестат отметку "зачет"

В этом документе две главных "новинки". Первая - за некоторые предметы школы смогут ставить не обычные тройки-четверки-пятерки, а "зачет".

- По учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура" допускается указание отметки "Зачтено", - говорится в документе.

Вторая новинка - это появление на школьных аттестатах QR-кодов.

- Бланки титула аттестата и приложения к нему заполняются в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код), - говорится в документе.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что QR-код поможет защитить документы об образовании от подделок.