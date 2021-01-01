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01.01.2021 11:15
Рубрика: В мире

Шотландцы намерены вернуться в Евросоюз без Британии

Текст: Ариадна Рокоссовская
Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала, что эта часть Британии скоро вернется в Евросоюз. На фоне роста числа шотландских сторонников отделения от Соединенного Королевства этот сценарий кажется не таким уж нереалистичным.
Никола Стерджен. Фото: Andrew Milligan/PA via AP Никола Стерджен. Фото: Andrew Milligan/PA via AP
Никола Стерджен. Фото: Andrew Milligan/PA via AP

"Шотландия скоро вернется, Европа. Оставь свет включенным", - написала Стерджен в своем Twitter ночью 1-го января, когда истек срок действия переходного периода перед окончательным выходом Британии из ЕС.

Фото: iStock
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Напомним, что в ходе референдума о членстве в Европейском Союзе в 2016 году Великобритания в целом приняла решение о выходе, хотя в Шотландии 62 процента населения высказались против. Это дало шотландцам новые аргументы в пользу повторения референдума об отделении от Соединенного Королевства.

На предыдущем голосовании по этому вопросу, состоявшемся 18 сентября 2014 года, сторонники независимости Шотландии получили меньше половины - 44,7 процента голосов. Тот референдум проводился с согласия британских властей. Бывший тогда премьером Дэвид Кэмерон поставил главе Шотландской национальной партии (ШНП) Алексу Сэлмонду условие, что ближайшие несколько поколений шотландцев не будут оспаривать эти результаты. Но Brexit смешал все карты.

Год назад преемница Сэлмонда Стерджен направила Борису Джонсону обращение, в котором выразила уверенность, что выбор, оставаться ли в Соединенном Королевстве или выходить из него, должны сделать шотландцы. И, несмотря на то, что британское правительство ответило ей отказом, а парламент счел очередное голосование нецелесообразным, в сентябре она объявила, что референдум все равно состоится. В ближайшие месяцы шотландское правительство представит местному парламенту проект закона, определяющего правовую базу для нового референдума о независимости. Ожидается, что он будет одобрен местными депутатами до мая, на который в Шотландии запланированы очередные парламентские выборы.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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