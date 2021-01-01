Соперником России в 1/4 финала МЧМ по хоккею будет Германия

По завершении матча Швеция - США и всего группового этапа проходящего в Эдмонтоне (Канада) молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею с шайбой стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу. Это команда Германии.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images