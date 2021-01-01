Соперником России в 1/4 финала МЧМ по хоккею будет Германия

По завершении матча Швеция - США и всего группового этапа проходящего в Эдмонтоне (Канада) молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею с шайбой стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу. Это команда Германии.
Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Игры первого раунда плей-офф состоятся 2 января.
Вот результаты матчей за 31 декабря (по местному времени) и итоги предварительного этапа.
Группа "А". Канада - Финляндия - 4:1. Положение команд: Канада - 12 очков, Финляндия - 9, Германия - 5, Словакия - 4, Швейцария - 0.
Группа "В". Чехия - Австрия - 7:0, Швеция - США - 0:4. Положение: США - 9, Россия - 8, , Швеция - 7, Чехия - 6, Австрия - 0.
Состав четвертьфиналов
- (2В) Россия - (3А) Германия,
- (1В) США - (4А) Словакия,
- (2А) Финляндия - (3В) Швеция,
- (1А) Канада - (4В) Чехия.