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01.01.2021 10:13
Рубрика: Спорт

Соперником России в 1/4 финала МЧМ по хоккею будет Германия

Текст: Илья Трисвятский
По завершении матча Швеция - США и всего группового этапа проходящего в Эдмонтоне (Канада) молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею с шайбой стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу. Это команда Германии.
Фото: Codie McLachlan/Getty Images Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Игры первого раунда плей-офф состоятся 2 января.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Опубликованы голы и лучшие моменты матча Россия-Швеция на МЧМ по хоккею

Вот результаты матчей за 31 декабря (по местному времени) и итоги предварительного этапа.

Группа "А". Канада - Финляндия - 4:1. Положение команд: Канада - 12 очков, Финляндия - 9, Германия - 5, Словакия - 4, Швейцария - 0.

Группа "В". Чехия - Австрия - 7:0, Швеция - США - 0:4. Положение: США - 9, Россия - 8, , Швеция - 7, Чехия - 6, Австрия - 0.

Состав четвертьфиналов
  • (2В) Россия - (3А) Германия,
  • (1В) США - (4А) Словакия,
  • (2А) Финляндия - (3В) Швеция,
  • (1А) Канада - (4В) Чехия.
Спорт Хоккей Чемпионат мира

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