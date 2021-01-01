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01.01.2021 09:56
Рубрика: Экономика

Состоятельным россиянам повысили подоходный налог

Текст: Ирина Алпатова
С 1 января 2021 года в России перестает действовать плоская шкала налога на доходы физических лиц - теперь ставка подоходного налога для состоятельных россиян составит 15% вместо 13%.

Повысить таким образом ставку предложил летом президент России Владимир Путин. Дополнительные средства планируется направить на лечение детей с редкими заболеваниями, закупку для них лекарств, средств реабилитации, проведение операций.

Повышенная ставка коснется россиян с доходов свыше 5 миллионов рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц). При этом налог не распространяется на доходы от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и на выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

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