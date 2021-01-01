Страховые пенсии выросли на 6,3 процента

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров выросли на 6,3 %, то есть - с превышением прогнозируемой инфляции. Всего они проиндексированы более 36 млн россиян. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.

В ведомстве уточнили, что январская пенсия, которую из-за праздников многие граждане получили в конце декабре, уже была начислена в увеличенном размере. А ее средний размер в 2021 году составил 17,4 тысячи рублей.

Также с 1 января на год увеличен пенсионный возраст. Выйти на пенсию в этом году женщины могут в 56,5 лет, то есть, родившиеся с 1 января по 30 июня 1965 года, а их выход на пенсию приходится на даты между 1 июля и 31 декабря 2021 года. Мужчины смогут пополнить ряды пенсионеров в 61,5 лет, то есть, если они родились с 1 января по 30 июня 1960 года. Для них дата выхода на пенсию приходится на период с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Некоторые россияне смогут выйти на пенсию раньше установленного срока: например, шахтеры, горняки, спасатели, водители общественного транспорта и другие работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

В Пенсионном фонде обратили внимание, что с 1 августа всем работавшим в 2020 году пенсионерам будет проведен беззаявительный перерасчет страховой пенсии в соответствии с поступившими за время трудоустройства страховыми взносами. А социальные пенсии традиционно проиндексируют 1 апреля. Индекс повышения будет определен после нового года. Сегодня социальную пенсию получают 3,2 млн человек. Большинство из них - это инвалиды, которые никогда не работали (2,1 млн пенсионеров), и те, кто потерял кормильца (1 млн пенсионеров).