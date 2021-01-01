Ученые изучили связь между Covid-19 и повреждением мозга

Ученые из американского Национального института неврологических расстройств и инсульта попытались выяснить, как коронавирус воздействует на мозг.

"Мы провели посмертную магнитно-резонансную томографию высокого разрешения головного мозга пациентов с Covid-19 и гистопатологическое исследование, направленное на микрососудистые изменения", - говорится в публикации New England Journal of Medicine.

Сканирование мозга с помощью МРТ было проведено у 13 пациентов. Аномалии отмечались в мозге 10 пациентов.

Также специалисты провели гистопатологическое исследование мозга 18 пациентов. Как оказалось, четырнадцать пациентов страдали хроническими заболеваниями, включая диабет и гипертонию.

Исследование выявило точечную гиперинтенсивность, причиной которой могло стать нарушение кровоснабжения сосудов мозга. Также сообщается об областях линейной гипоинтенсивности, которые были интерпретированы как микрокровоизлияния.

При этом специалисты отмечают, что из-за недостатка доступной клинической информации пока нельзя делать однозначные выводы относительно воздействия Covid-19 на мозг.