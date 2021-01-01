Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе

Созданный международной группой ученых датчик анализирует качество воздуха и позволяет обнаружить вирус в помещениях: домах, транспорте, общественных заведениях и т.д. Этого удалось добиться благодаря высочайшей чувствительности биосенсора.

Авторы утверждают, что его можно использовать для выявления Covid-19 без проведения ПЦР-тестов, анализирующих качество воздуха в переполненных и потенциально опасных помещениях. Сенсор будет делать намного быстрее и точнее. Кроме того, он существенно дешевле и проще в использовании.

О разработке рассказывается на сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID.