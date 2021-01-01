В 2021 году нотариусы смогут работать удаленно

Новый 2021 год - официально первый год действия цифровой нотариальной революции. Среди самых громких нововведений: удаленные и дистанционные нотариальные действия. А получить услуги в определенных случаях можно будет без паспорта: пройдя биометрическую идентификацию.

Удаленные нотариальные действия - когда к нотариусу вообще не надо приходить. Дистанционные - когда сделку можно оформить на расстоянии через двух нотариусов. Например, чтобы оформить квартиру в другом регионе, покупатель может прийти к нотариусу своего города, а продавец придет к нотариусу у себя.

Особенно удобным новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. До сих пор, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо было непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.

"Есть все основания полагать, что совершение дистанционных нотариальных действий создаст защищенную и безбарьерную цифровую среду для надежных электронных сделок, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Подчеркну, что эти и другие проекты, основанные на применении IT-технологий в правовой сфере, рассматриваются в рамках специальной правительственной программы "Цифровая экономика". Непосредственно Федеральная нотариальная палата выступает одним из экспертных участников этой программы".

В свою очередь, удаленные действия позволят, например, фиксировать факты троллинга в Сети. Как подчеркнул Константин Корсик, без явки к нотариусу смогут совершаться те нотариальные действия, которые не требуют личного общения с гражданином, то есть установления реальной воли заявителя.

"К примеру, это осмотр интернет-сайта в рамках обеспечения доказательств, совершение исполнительных надписей, свидетельствование верности перевода документов, перевод средств на депозитный счет нотариуса и другие, - сказал он. - Особое значение такой формат обращения к нотариусу может иметь для жителей труднодоступных и малонаселенных районов РФ".

Еще одно нововведение: на нотариальных документах появился QR-код. Это машиночитаемая маркировка, которая будет размещаться в правом нижнем углу нотариального документа. Каждый QR-код уникален, в нем зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса. Для проверки необходимо навести сканер на маркировку, далее на экране появится ссылка, содержащая реквизиты нотариального документа.

Появление QR-кодов на нотариальных документах также делает бессмысленным существование криминального "рынка" поддельных нотариальных бланков - такие подделки и ранее при их предъявлении моментально выявлялись нотариусами или государственными органами, если они направляли запрос в ЕИС нотариата. Теперь же практически любой человек в состоянии самостоятельно установить подлинность нотариального документа. Покупка поддельного бланка с поддельной печатью нотариуса никак не поможет обойти закон.

Цифровая революция открывает для граждан еще одну возможность: договор о покупке квартиры, брачный контракт, какие-то старые справки, которые лучше не выкидывать, так как могут пригодиться, и многое другое можно оцифровать и сдать на хранение нотариусу. Как рассказал Константин Корсик, законом введено совершенно новое нотариальное действие - принятие на хранение электронных документов. "Уверен, что у этого действия большой потенциал, и оно будет пользоваться спросом у россиян, - сказал он. - Сразу уточню, что под документом здесь подразумевается не только текстовый файл, но и программные коды, фотографии, видео-, аудио- и любые другие файлы".

Это будет своего рода тайник за семью печатями, куда не проникнет ни один хакер: нотариусы пользуются закрытыми от посторонних каналами. Ничего не потеряется, ничего не попадет не в те руки.

Цифровые новации

1. Дистанционные сделки: с помощью двух нотариусов в разных городах можно оформить квартиру.

2. Удаленные нотариальные действия: зафиксировать оскорбления в Сети можно будет в режиме онлайн.

3. На нотариальных документах появилась машиночитаемая маркировка: QR-код.

4. Нотариусы получат возможность идентифицировать граждан по биометрическим данным.

5. Новое нотариальное действие: нотариусы смогут принимать на хранение электронные документы. Граждане смогут хранить у нотариусов свои цифровые архивы.