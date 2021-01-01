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01.01.2021 20:12
Рубрика: В мире

В Британии в 4 раза увеличили интервал между дозами вакцины

Текст: Ирина Невинная

Британия изменила план вакцинации: если раньше планировалось вводить вторую часть вакцины через 21 день после первой, то теперь интервал решено увеличить до трех месяцев, - об этом сообщает сегодня ВВС.

Фото: CRUCIATTI / AFP
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Речь идет об обеих вакцинах, применяемых на данный момент в Великобритании: разработке Pfizer совместно с BioNTech, а также Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

"Такое решение вызвало возмущение как со стороны ряда врачей, так и некоторых пациентов. В Британской медицинской ассоциации сочли такой шаг несправедливым, в первую очередь по отношению к пациентам, которые уже записались на получение второго компонента вакцины", - пишет ВВС.

Решение объясняется тем, что британские власти считают приоритетным привить первым компонентом вакцины как можно большее число людей, а уже потом перейти к вакцинации второй дозой. Между тем, как сообщается. первую дозу вакцины получили уже более одного миллиона жителей страны.

"Как объяснили в министерстве здравоохранения страны, в данный момент важно, чтобы как можно больше людей получили первый компонент вакцины, поскольку именно он дает основную защиту от коронавируса. Второй компонент в основном влияет на продолжительность действия вакцины. Также в министерстве отметили, что увеличение интервала получения второго компонента вакцины с трех недель до трех месяцев не окажет значительного влияния на эффективность вакцинации", - пишет издание.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса

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