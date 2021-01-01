В Дербенте задымилась главная ель

Новогодняя елка, установленная на центральной площади Дербента, задымилась незадолго до наступления нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Камилу Гамзатову.

Возможной причиной возгорания стала неисправность установленного внутри каркаса дерева холодного фейерверка. Один из зарядов имел какие-то дефекты.

Открытого пламени не было, задымление оперативно ликвидировали.

Как сообщает пресс-служба дагестанского управления МЧС, в течение суток в республике зарегистрировали два пожара.