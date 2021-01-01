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01.01.2021 19:04
Рубрика: В мире

В Японии ввели серьезные ограничения на въезд в страну спортсменов

Текст: Николай Долгополов

В Японии ввели новые ограничения на въезд в страну спортсменов. Об этом стало известно в последний день минувшего года.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-hoon
Губернатор Токио: Олимпиада состоится при любых обстоятельствах

Раньше атлеты пользовались определенными преимуществами, представленными для них страной-хозяйкой грядущих летних Олимпийских игр. Теперь же по решению правительства ограничения по пересечению границ будут действовать по крайней мере до конца января.

Как сообщает Kyodo News, всем гостям страны, включая спортсменов, придется пройти 14-дневный карантин, если они прибывают из Великобритании, ЮАР, Франции, Италии. Причина - вполне объяснимое стремление предотвратить проникновение в Японию нового "британского" штамма короновируса. Да и количество инфицированных в Токио 31 декабря достигло рекордной цифры -1137, а в стране впервые превысило отметку в четыре тысячи человек.

В Токио по-прежнему верят в возможность проведения летней Олимпиады, которая должна торжественно, хотя и без прежней помпы, открыться 23 июля 2021 года. А запрет как раз и направлен на то, чтобы снизить до минимума возможные риски, которых, увы, немало.

В мире Восточная Азия Япония Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Олимпиада в Токио

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